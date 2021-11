Rai3, oggi andrà in onda “Le storie di Passato e Presente”

Sant’Agostino, San Benedetto e Santa Caterina: tre figure di santi della Chiesa di Roma che, attraverso la loro ricerca spirituale, hanno contribuito a superare momenti di crisi del Cristianesimo. Li analizza Paolo Mieli in “Le storie di Passato e Presente”, in onda alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia. Nel IV secolo, mentre Roma sta cadendo, Sant’Agostino elabora un sistema teologico che plasmerà la dottrina e la storia del Cristianesimo. Alla fine del V secolo, quando l’Impero Romano d’Occidente è caduto, San Benedetto cerca l’esperienza dell’assoluto nella vita eremitica, condivide la sua pratica con altri monaci e fonda la regola benedettina. Nel 1200, con il Papato trasferito ad Avignone, Santa Caterina compie una battaglia per riportare la Santa Sede a Roma e rinnovare la Chiesa.