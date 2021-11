Parla Valeria Golino: “Basta vizi e disordine, ora mi curo di più. Ma con l’età, in amore ci si inaridisce…”

L’attrice e regista si confida al settimanale Oggi in edicola. Raccontando quanto abbia cominciato a “trattarsi meglio”. E anche di essere innamorata. Anche se è molto diverso da quando aveva 20 anni

Valeria Golino ha bisogno di resettarsi, dice. Non solo dopo un’estate di lavoro intenso, ma anche rispetto a “vizi e disordine” con i quali ha sollecitato troppo il suo organismo. E lo rivela senza peli sulla lingua, parlando anche del suo amore, del suo giovanissimo amore.

Valeria Golino racconta: «Dopo un’estate di lavoro ho sentito il bisogno di resettarmi prendendomi dei giorni di calma, nutrendomi di cibo sano e facendo a meno delle sigarette. Ho fatto una dieta a base di cose buonissime preparate da un grande chef come Heinz Beck… Ho colleghe e amiche che hanno il piacere di curarsi: io non ce l’ho…».

Aggiunge ancora Valeria Golino: «Il mio problema è che non ho il tempo di coltivare abitudini… Bisognerebbe avere la voglia e la volontà di preoccuparsi di se stessi in continuazione. Ma è una cosa che non mi dà piacere. Certo, con gli anni che passano questa manutenzione è inevitabile, visto che noi attrici siamo esposte alla percezione che gli altri hanno di noi… Sono costretta a mettermi delle creme che a 30 anni non usavo, sperando che siano efficaci. Oppure vado dal medico estetico che mi aiuta a “mantenermi”, senza stravolgere i miei connotati. La percezione di sé è fondamentale, ma pretendere di sembrare vent’anni più giovane è ridicolo!».

Infine, racconta anche i dettagli della sua situazione sentimentale: «Ho un compagno da quattro anni. Sono innamorata, ma negli anni sono cambiata anche in amore. Non è che crescendo si migliora e basta, ci si inaridisce anche un po’».

