Katia Ricciarelli va su tutte le furie al Grande Fratello Vip: “Sono stanca!”

GF Vip 6 anticipazioni, Katia Ricciarelli perde la pazienza: “Sono stanca!”

Mattinata assai complicata per Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip 6. Cos’è successo? La popolare cantante lirica ha trovato per l’ennesima volta la cucina a soqquadro. Difatti qualcuno ha cucinato la scorsa notte e ha lasciato il lavandino sporchissimo. Per tale ragione Katia Ricciarelli è andata su tutte le furie al GF Vip 6, sfogandosi amaramente con Miriana Trevisan, la quale ovviamente si è schierata immediatamente dalla sua parte:

“Io sono davvero stanca…Guarda qua se si può lasciare la cucina in queste condizioni…”

Katia Ricciarelli non ha poi fatto mistero di essere davvero disgustata per il modo in cui si comportano diversi concorrenti del Grande Fratello Vip. E anche Miriana ha confessato a quest’ultima di essersi stufata.

Katia Ricciarelli stufa al Grande Fratello Vip: “Io non faccio nulla, il lavandino va lavato”

Katia Ricciarelli, parlando sempre a tu per tu con Miriana Trevisan al GF Vip 6, ha poi confessato di non avere la minima intenzione di pulire nemmeno un piatto finché il lavandino è così sporco:

“Io non faccio nulla, non lavoro neppure un piatto stamattina…Non metto le mani in quel lavandino…Mi fa schifo…”

Katia Ricciarelli del Grande Fratello Vip, la quale è stata attaccata da Enzo Paolo Turchi, ha poi aggiunto di essere una donna assolutamente pulita, e anche in casa sua mai si è comportata in questo modo, anzi: “Mi spiace, ma io sono una donna pulita, e non ho mai lasciato la casa e la cucina in questo modo…Non riesco…Mi fa schifo…”

Anticipazioni GF Vip, Katia Ricciarelli avverte: “Voglio dirlo alla produzione”

Katia Ricciarelli ha poi confessato a Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip 6 di voler parlare con la produzione proprio per metterli al corrente di questa situazione, nella speranza che vengano presi al più presto dei provvedimenti:

“Si chiama il GF Vip e si dice come stanno le cose…Sono qua per lavare i piatti? Non credo…Sono qui per fare altro…”

Insomma stavolta hanno davvero fatto arrabbiare Katia Ricciarelli al GF Vip.

Lanostratv.it