Uomini e donne, baruffa in camerino: scoppia una brutta lite tra due dame

Ancora una volta Aurora è al centro della discussione in studio. E spunta un retroscena avvenuto nel backstage…

Se la scorsa puntata era terminata tra urla e grida, il ritorno in studio non è stato da meno. Protagonista della scena è Aurora che prima si confronta con la redazione, mettendo in discussione l’atteggiamento dell’opinionista Gianni Sperti che lo definisce prevenuto nei suoi confronti, poi viene tirata in ballo dalle altre corteggiatrici che l’accusano di impicciarsi un po’ troppo dei fatti altrui.

Screzi che, secondo quando riportato in puntata, hanno generato una lite nei camerini tra Aurora e Roberta che se non fossero state tenute a distanza sarebbero arrivate alle mani.

L’unica nota positiva riguarda la frequentazione con Giancarlo, quello che definisce affettuosamente un adorabile buffone. I due hanno infatti deciso di concedersi l’esclusiva e non escludono di poter uscire insieme dal programma. Sulle note di “Tutto questo sei tu” di Ultimo i due si concedono un ballo che testimonia ancora una volta la loro alchimia, a discapito di Stefano, cavaliere che Aurora aveva iniziato a frequentare ma con il quale è poi arrivata al capolinea.





