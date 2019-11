Elisabetta Canalis al mare con la figlia: lo strano costume attira l’attenzione dei fan

Elisabetta Canalis si gode le calde temperature della California e insieme al marito e alla figlia ha trascorso momenti di relax sulla spiaggia. Distesi sulla sabbia, anche i due bambini di Luce, l’amica delle Bahamas che l’ex velina sta ospitando, dopo l’uragano che ha distrutto la loro casa.

I fan hanno apprezzato questi momenti di vita quotidiana, anche se qualcuno ha avuto da ridire sui costumi dei più piccoli. La figlia di Ely, in effetti, indossa un costume intero con tanto di girocollo e maniche lunghe. Un look che è apparso piuttosto insolito: “Però i bambini con gli scafandri…e mettete due costumi normali”. A replicare è un’altra utente che sembra vivere in California, come la Canalis: “Da queste parti – spiega la donna – i raggi UV sono particolarmente intensi ed è altamente raccomandato proteggere la pelle (specie quella dei bambini) con indumenti a maniche lunghe, costumi compresi, anche quando si schiatta dal caldo. La Canalis in questo è molto saggia”.

