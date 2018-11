Michelle Hunziker: “Asia Argento ha pagato caro il suo coraggio”

La conduttrice, da sempre dalla parte delle donne, si racconta al settimanale “F”

E’ famosa per il suo sorriso contagioso, che da anni fa compagnia ai telespettatori, ma lontano dai riflettori Michelle Hunziker non scherza quando si parla di molestie sulle donne. La sua onlus “Doppia Difesa” ha infatti presentato una proposta di legge per dare priorità alle denunce di violenza. Non poteva quindi restare indifferente al movimento #MeToo e su “F” si schiera con Asia Argento che “sta pagando caro il suo coraggio”. “Prendendo posizione in modo deciso, diventi attaccabile. Lei ha cominciato a dar fastidio a molta gente, non solo a Weinstein. A Cannes, quando sul palco ha detto ‘anche qui tra voi ci sono gli stupratori’, non sapeva a chi stava pestando i piedi” ha dichiarato Michelle al settimanale. Secondo la conduttrice, l’onda #MeToo sta portando benefici non solo a Hollywood ma a tutte le donne: “Gli uomini che fanno maialate oggi sanno che possono non passarla liscia. Chi ne trarrà vantaggio sono le donne normali, che in ufficio devono stare zitte perché hanno un bambino a casa e non posso lasciare il lavoro se il capo le molesta e le ricatta sessualmente”. Un tema particolarmente caro per lei, mamma di tre figlie : “Aurora è sempre più matura, Sole è così sensibile che si commuove per un fiore e Celeste è un caterpillar, a tre anni usa già i congiuntivi”. Di recente l’hanno minacciata di sfregiare Aurora se non pagava un riscatto, ma “non ho ceduto, da allora Aurora ha una guardia del corpo 24 ore su 24”.

