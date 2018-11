“Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni”, la Disney riporta al cinema un classico senza tempo

Arriva nei cinema il 31 ottobre il film con Keira Knightley, Mackenzie Foy e Morgan Freeman. Tgcom24 vi presenta una clip esclusiva

Quando si ritrova in uno strano e misterioso mondo parallelo diviso tra la Terra dei Fiocchi di Neve, la Terra dei Fiori e la Terra dei Dolci, Clara deve coraggiosamente avventurarsi nel minaccioso Quarto Regno, governato dalla malvagia Madre Cicogna per riportare l’armonia nell’instabile mondo. E’ la storia de “Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni“, il nuovo film Disney ispirato a un classico senza tempo. Era il 1816 quando E.T.A. Hoffmann scrisse “Lo Schiaccianoci e il Re dei Topi”. Successivamente Alexandre Dumas padre scrisse l’adattamento “Lo Schiaccianoci”, che fu messo in musica da Tchaikovsky dando vita a un balletto commissionato nel 1891 dal direttore dei Teatri Imperiali Russi. Rappresentato per la prima volta nella settimana precedente al Natale del 1892, il balletto fiabesco divenne poi una tradizione natalizia in tutto il mondo. Ora la Disney firma una nuova versione. A dirigere c’è il regista Lasse Hallström con il contributo di Joe Johnston, per un cast di lusso che vede tra i protagonisti Mackenzie Foy, Morgan Freeman, Keira Knightley, Helen Mirren e Misty Copeland. Rispetto a quella tradizionale la storia presenta alcune modifiche. “La storia è cambiata molto nel corso degli anni – afferma Lasse Hallström -. La versione di Alexandre Dumas era meno spaventosa e successivamente è stata adattata in un balletto con le musiche di Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Noi abbiamo fatto la stessa cosa, stiamo aggiungendo qualcosa alla storia”. Il film Disney introduce il personaggio di Clara, una brillante quattordicenne con un debole per la scienza. “E’ il miglior tipo di storia natalizia – afferma il regista Joe Johnston -. È entusiasmante, drammatico, commovente e pieno di ottimismo. Comunica un messaggio davvero positivo, ossia che l’amore può aiutare i membri di una famiglia a superare una perdita, ed è incentrato sull’idea di mettere a frutto il proprio coraggio e il proprio ingegno. È un grande film per famiglie, perfetto per la stagione natalizia”.

