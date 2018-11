Grande Fratello Vip 2018: Jane Alexander, processo ad Alessandro Cecchi Paone: “ora sbollisco e…”

Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni: Elia Fongaro e Jane Alexander, il rapporto non sopravviverà alla sua uscita dalla Casa? Molti dubbi

Jane Alexander non ha ancora sbollito la rabbia per l’eliminazione di Elia Fongaro e l’attacco ricevuto da Alessandro Cecchi Paone. Il giornalista, nelle ore precedenti alla scorsa puntata del Grande Fratello vip, ha attaccato l’attrice e il giovane modello per la loro storia nata tra le mura della casa più famosa d’Italia. Stando al racconto della Alexander, Cecchi Paone avrebbe avuto un atteggiamento aggressivo, alzando anche la voce, non solo nei confronti di Elia, ma anche nei suoi. Durante una chiacchierata con Ivan Cattaneo, Fabio Basile e Martina Hamdy, l’attrice si chiede così il motivo dell’atteggiamento di Cecchi Paone e quale sia il suo obiettivo. “Ora sbollisco ancora un po’ e poi glielo dico”, afferma l’attrice sempre più malinconica. Martina cerca di trovare una giustificazione all’atteggiamento del giornalista: “è una di quelle persone che quando pensa di avere ragione lo rimarca” mentre Ivan Cattaneo aggiunge – “Quello che non mi è piaciuto è che ha tratto conclusioni sulla tua storia”. Il processo a Cecchi Paone, dunque, andrà in scena nelle prossime ore? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

LA STORIA TRA JANE ALEXANDER ED LIA FONGARO HA UN FUTURO?

L’atmosfera nella Casa del Grande Fratello Vip, con l’uscita di Elia Fongaro, è inevitabilmente cambiata. Le ore successive alla settima diretta sono tutte concentrate sulle riflessioni dei concorrenti su quanto accaduto e sulle liti che hanno visto protagonista Elia prima del suo addio alla Casa. La più colpita da questa uscita continua ad essere Jane Alexander che pare essersi proprio innamorata dell’ex velino. L’attrice è ancora molto turbata e non solo per Elia. Jane pensa al figlio Damiano ma anche a sua madre che da fuori la guarda ogni giorno. “Per lei conta molto la forma, per cui non può essere contenta di quello che è successo”, spiega la Alexander parlando con Le Donatella e riflettendo su quanto le accade. Jane però tiene a chiarire: “Però ieri si è visto che un sentimento, un legame c’è”, sottolinea. Se l’attrice è sempre più convinta dei sentimenti che prova per Elia, i coinquilini continuano ad avere molti dubbi sulla veridicità di questo rapporto.

I DUBBI DI LORY DEL SANTO E IVAN CATTANEO

Anche Lory Del Santo e Ivan Cattaneo continuano a parlare della cosa. La regista in particolare è curiosa, vorrebbe capirne di più sulla coppia, sui sentimenti che provano l’una per l’altro. “Lei è innamorata 10, lui non lo so”, è l’opinione di Ivan Cattaneo. Ma la Del Santo ritiene che tutto andrà visto una volta fuori: “Bisogna vedere tra quanto tempo si rincontrano per capire il grado di bollimento”, rimarca. “Lui nell’addio è stato molto romantico, secondo me la aspetta”, aggiunge. Ma il pubblico è convinto che l’uscita di Elia dalla Casa avrà importanti conseguenze su questo rapporto che non “sopravviverà”. Intanto al Grande Fratello Vip, Jane avrà ora la possibilità di riflettere bene su cosa la attende fuori, sui suoi sentimenti sia per Elia che per il fidanzato Gianmarco Amicarelli.

Il Sussidiario