TV, a “Dalla parte degli animali”, con l’on. Michela Vittoria Brambilla e con la piccola Stella, ricette veg per tutti dal nostro masterchef Emanuele Di Biase, i cavalli neri che liberano, i barbagianni salvati a Venezia e gli ospiti del Cras

Ricette buone, salutari e gustose per chi vuole mangiare “qualcosa e non qualcuno”, presentate dal nostro vegan masterchef Emanuele di Biase. Poi quarantacinque cavalli, che vivono liberi e splendidi in Toscana e, secondo la dottrina di uno sciamano, insegnano agli amici umani a vivere in armonia con il creato. Due barbagianni abituati alla vita notturna, utilizzati per divertire i turisti a Venezia e salvati dai Carabinieri. Tante le storie, spesso a lieto fine, che regaleranno emozioni ai telespettatori di “Dalla parte degli animali”, la trasmissione ideata e condotta dall’on. Michela Vittoria Brambilla, in onda la domenica su Rete4 alle 10 e 25, in replica la domenica alle 16.30 su La5 e il martedì in seconda serata sempre su Rete4: l’unico programma, la cui missione è di realizzare l’incontro magico tra un animale abbandonato e la sua nuova famiglia. Un piccolo grande miracolo d’amore.



Monta all’indiana, senza sella come i Sioux, e soprattutto una piena immersione nello “spirito libero” dei cavalli. Ecco che cosa potete aspettarvi nel centro Aquila nera, di Pisa: venti ettari di mondo autentico, dove scorre la vera vita. E restituiti ad una vita più degna sono anche i barbagianni veneziani. E tutti i piccoli amici del bosco che arrivano, feriti e sofferenti, al Cras Stella del Nord per essere restituiti alla libertà silvestre dopo le cure necessarie. E come non apprezzare i gustosissimi troccoli al profumo di mare, con alghe nori e tanti altri ingredienti 100% cuelty free. Come sempre la guida sarà la piccola Stella, che ha per animale preferito il cavallo, ma che ama anche i cani “angeli con la coda”. E un piccolo adorabile tesoro è Muffin della soubrette Elena Morali. Sì, un pelosetto delle meraviglie.



Bussa alla porta la gioia. Benvenuti i tanti cagnolini che sognano un lettone e una famiglia. Aramis, un principino, Aron, delizioso, il biondino Dumbo e la signorina Bella, adorabili. Gedeone, cagnolone amico. Per l’adozione del cuore Ciro, un musino peloso e solo tre zampette, che nonostante i problemi corre e scodinzola. C’è anche Clotilde, anatra dalla mascherina rossa e poi Lilli, una miciona doc. Il microfono va a Speedy, beniamino della trasmissione, che ci parlerà dell’orca. Oh che accade? E’ di nuovo Speedy: “La gattina Tigre si è perduta ad Alghero!”. Occhi aperti, dunque!



“Dalla parte degli animali”, attraverso la televisione, arriva nelle case di tutti gli italiani per promuovere le adozioni, combattere la vergognosa piaga del randagismo e diffondere la cultura del possesso responsabile. Protagonisti del programma sono gli animali che vivono nei rifugi. Grazie alla vetrina televisiva, cani, gatti, e tanti altri animali, riescono a trovare il calore di una casa, l’amore di una famiglia e, in poche parole, il posto che meritano. E’ una trasmissione a cura di Carlo Gorla, per la regia di Fabio Villoresi, realizzata in collaborazione con la Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente (LEIDAA).