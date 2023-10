La seconda stagione di “Cuori”, ancora in bilico tra medicina e sentimenti

Avevamo lasciato i protagonisti della prima stagione della fiction “Cuori” alle prese con una situazione drammatica: Cesare (Daniele Pecci), operato al cuore e sospeso fra la vita e la morte. Anche se l’intervento fatto da Alberto (Matteo Martari) è andato a buon fine, la sorte del primario è rimasta appesa a un filo e Delia (Pilar Fogliati) non ha trovato il momento adatto per parlargli della grave crisi del loro matrimonio.

L’attesa per capire come si dipanerà la vicenda è terminata: domenica 1° ottobre, alle 21.25 su Rai 1, tornano le avventure dei medici e degli infermieri dell’ospedale Le Molinette nella Torino degli anni ’60.

Realizzata in co-produzione da Rai Fiction, Aurora Tv e Rai Com, prodotta da Giannandrea Pecorelli per Aurora TV, in collaborazione con Centro di Produzione TV Rai di Torino, per la regia di Riccardo Donna, “Cuori 2” riprende nove mesi dopo l’operazione subita da Cesare, nel luglio 1968. Il sogno d’amore di Delia e Alberto non si è compiuto. La notizia della gravidanza di Karen (Romina Colbasso) ha separato ancora una volta i due innamorati che vivono cercando di mantenere le distanze. Luisa (Benedetta Cimatti) è alle prese con le conseguenze fisiche degli elettroshock subiti, tanto che Alberto inizia una corsa contro il tempo per riparare il suo cuore malato tentando un’altra clamorosa impresa. Come se non bastasse Cesare torna deciso a riprendersi Le Molinette e tutte le rivincite che ritiene di meritare. Mette nel mirino Mosca (Andrea Gherpelli) che nel frattempo è divenuto primario.

In tutto questo la vita dell’ospedale scorre come sempre. E il destino, che sembra fare di tutto per tenere separati Delia e Alberto, trama anche per farli riavvicinare. Se Alberto si innamora del piccolo Carlo sin dalla prima volta in cui lo tiene in braccio e deve scoprire cosa significhi essere padre, Delia si trova alle prese con Anna, una paffuta neonata che riesce a salvare durante un intervento. Nasce così un percorso parallelo, fatto di presenze discrete e vicinanze sottovoce, che alimenta quell’amore che i due medici tentano invano di sopire. Un amore che sembra ormai impossibile, visto che Alberto ha formato una nuova famiglia. Per Delia forse sarebbe meglio chiudere con il passato e aprirsi all’ispettore Marcello Giraudo (Alessandro Tersigni), un uomo affascinante e galante che arriva alle Molinette per seguire un’indagine: si è verificata una morte misteriosa in ospedale. Incidente oppure omicidio? La seconda stagione di Cuori si tinge anche di giallo.