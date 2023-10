Diletta Leotta vola da Loris Karius con Aria… e sfoggia l’anello

Stavolta è stato il turno di Diletta Leotta di prendere l’aereo e volare a Newcastle Upon Tyne da Loris Karius.

La conduttrice ha lasciato Milano ed è partita con Aria per trascorrere qualche giorno con il papà della sua bimba. Posta gli scatti dall’aereo e poi dal giardino di casa, ma quello che colpisce in una serie di foto postate prima della partenza è il vistoso anello all’anulare sinistro.

Aria ha da poco compiuto il suo primo mese di vita e ha già affrontato il primo viaggio in aereo. Il primo, prevedibilmente, di una lunga serie: mamma Diletta Leotta e papà Loris Karius vivono lontani (lei a Milano e lui in Inghilterra) e cercano di sfruttare tutto il loro tempo libero per riunire la famiglia. L’ultimo a mettersi in moto era stato il calciatore, paparazzato con la sua compagna in attesa di un pranzo da asporto. Ora è è toccato a lei e alla neonata di andare a trovarlo.

Una vita complicata

Gestire la vita privata per Diletta Leotta e Loris Karius non è un’impresa semplice. Lui è ancora impegnato con il Newcastle, nonostante la sua compagna abbia cercato di far interessare al portiere l’Inter, il Milan e il Monza. Del resto il calciatore ha detto: “Non voglio muovermi solo in base ad Aria e Diletta. Aspetto una buona opportunità di lavoro”. Anche la conduttrice è focalizzata sulla carriera: “Il lavoro di sicuro, per me è fondamentale. So che la mia vita cambierà in molte cose e mia figlia sarà il primo pensiero in tutto, però cercherò di organizzarmi in modo che possa condividere con me le cose che mi piace fare”.

L’anello al dito

Anche se la gravidanza di Diletta Leotta è arrivata dopo poche settimane di conoscenza, lei e Loris Karius sono felicissimi della piega che ha preso la loro vita. Da qualche giorno la conduttrice sfoggia un anello all’anulare sinistro e, se prima lo mostrava con discrezione, negli ultimi scatti social lo mette bene in evidenza. Bello, luminoso e preziosissimo, con tutta probabilità è un pegno d’amore del calciatore. Non è il primo regalo analogo che la conduttrice riceve: già Can Yaman, ai tempi della loro relazione, le aveva donato il brillocco. Tra loro poi l’epilogo è arrivato dopo poco ma con Loris Karius è tutto un altro film.