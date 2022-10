Le sneakers di Chiara Ferragni sono già un cult: prezzo, modelli e abbinamenti

Le Eyefly della collezione Chiara Ferragni Brand stanno spopolando sui social, calzate dalle appassionate di accessori e non solo. Con i loro colori pastello e gommosi, sono le scarpe perfette per iniziare la nuova stagione col piede giusto

L’autunno, si sa, è la stagione più calda dal punto di vista della moda: tra le sfilate del fashion month e i nuovi arrivi nei negozi e negli store online, gli appassionati di abbigliamento e accessori avranno certamente allungato le loro già sostanziose liste dei desideri.

Chi ama lo stile sportivo e i look dall’attitude giovane e frizzante, non può lasciarsi sfuggire le nuove Eyefly firmate Chiara Ferragni Brand. Le sneakers, disponibili online in vari colori, sono già un accessorio di culto tra la Gen Z.

LE NUOVE COLORATISSIME EYEFLY

Pensate per i giovanissimi ma anche per i Millennial, le Eyefly, le nuove sneakers Chiara Ferragni Brand, si sono ufficialmente ritagliate il loro spazio tra le calzature dell’autunno, stagione in cui le ricerche per le scarpe stringate sportive schizza in alto visti i repentini cambi di temperatura.

Ideali per i look back to school e back to work, le sneakers sono ormai diventate la soluzione per completare con leggerezza l’outfit di tutti i giorni.

Se Chiara Ferragni le ha indossate su Instagram coi jeans cargo, un’opzione di gran tendenza in questa stagione, le nuove Eyefly si prestano a molte altre tipologie di abbinamento: dal long dress in maglia, all’abitino corto stampato, da indossare con i collant o le calze di cotone spesse, al completo giacca e pantaloni.

La varietà di colori proposta facilita il compito a chi vorrà divertirsi con lo styling perché le Eyefly, tutte in pelle con suola in gomma alta 5 centimetri, possono essere indossate in armonia cromatica o a contrasto con look. Sui social, tra le influencer, va forte la variante blu elettrico e quella rosa bubble gum ma in catalogo ci sono altre irresistibili sfumature: verde menta, giallo sole, lilla (anche chiarissimo), azzurro cielo e – naturalmente – bianco e nero. I prezzi, per i numeri da adulti (anche fino al 42) vanno dai 212 ai 225 euro.

LE ALTRE SNEAKERS BY CHIARA FERRAGNI BRAND

Oltre alle Eyefly, con logo Eye Star sui lati tono su tono, nelle collezioni di questa stagione Chiara Ferragni Brand ci sono anche altre sneakers: le CF-1, le CF-1 High e le Highstar, con para dritta e lacci. Tutte stringate e in pelle, sono ancora più variopinte, ciascuna con un mix di colori specifico, da quelli pastello, come il lilla e il light pink, a quelli più vitaminici: celeste, blu elettrico, verde bosco, arancio forte. Le CF-1, in particolare, col soffice interno in spugna colorato, sono state editate anche in una speciale versione con glitter. Il loro costo è 199 euro. Per la versione High, alta alla caviglia, il prezzo è 275 euro.