Filo Vals porta Lucio Dalla per le strade di Roma

Il cantautore è stato protagonista del nuovo festival urbano “Romadiffusa”

Il cantautore Filo Vals è stato uno dei protagonisti di “Romadiffusa“, nuovo festival urbano che racconta la Roma di oggi attraverso i quartieri e i suoi abitanti, per un appuntamento di grande valore culturale e artistico. Filo Vals, che da sempre esplora il mondo del cantautorato italiano rappresentandone una naturale, innata e personale continuità, ha omaggiato Lucio Dalla, con uno spettacolo magnetico raccontando la sua vita, cantando e suonando alcuni tra i suoi brani più memorabili al Vicolo del Buco a Roma, proprio lì dove la città ha voluto dedicargli una targa.

Filo Vals è reduce dall’apertura dei concerti di Francesco De Gregori e attualmente è al lavoro sul suo nuovo progetto discografico, previsto per la fine del 2022. Si tratterà del secondo album, che segue “Filo Vals“, uscito nel 2021, in cui il cantautore portava l’ascoltatore in un vero e proprio viaggio all’interno del proprio universo musicale, con undici canzoni scritte in quattro lingue. Il frutto della sua esperienza, personale e professionale, maturata negli anni muovendosi in lungo e in largo per l’Europa.