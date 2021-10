Rai1, domani torna”Il Caffè di RaiUno”, con Pino Strabioli e Roberta Ammendola

Tra cultura, musica, libri, cinema, arte e attualità torna, alle 7.05 su Rai1 “Il Caffè di RaiUno” con Pino Strabioli e Roberta Ammendola. Tra gli ospiti lo scrittore Francesco Carofiglio, che presenterà il nuovo libro “Le nostre vite”, e Aurora Marsotto autrice di “Più luminosa di una stella”, scritto a quattro mani con l’étoile Carla Fracci. In studio il cantante e chitarrista Alex Britti che, nell’insolita veste di scrittore, presenterà la sua prima autobiografia intitolata “Strade. Una vita con la chitarra in spalla”. Non mancheranno, infine, i consigli di lettura del critico televisivo Santino Fiorillo.