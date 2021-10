Grande Fratello Vip, puntata di stasera: Aldo Montano rientra in casa

Grande Fratello Vip: Aldo Montano torna in casa e riabbraccia i concorrenti

Questa sera nella nuova puntata della sesta edizione del GF Vip condotta da Alfonso Signorini (e le opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe) ci sarà il rientro in casa di Aldo Montano dopo un breve periodo di quarantena. Sarà felice di poter riabbracciare i coinquilini e soprattutto Manuel Bortuzzo e Alex Belli con i quali ha legato in modo particolare in queste poche settimane di gioco. Avrà modo di raccontare l’emozione di essere stato ricevuto dal Presidente della Repubblica per i suoi incredibili meriti sportivi.

Anticipazioni GF Vip 6, polemica su Soleil Sorge: frase razzista contro Ainett e Samy?

Nelle scorse ore c’è stato un litigio tra Alex Belli e Samy Youssef e la casa si è divisa in due fazioni. Nella fazione di Samy rientra la showgirl Ainett Stephens (la famosa Gatta Nera del Mercante in fiera, programma di Italia1 condotto da Pino Insegno), che ha attaccato duramente l’ex attore di Centovetrine. Soleil Sorge, infastidita dalle urla all’interno della casa del Grande Fratello Vip, ha paragonato Samy e Ainett a delle scimmie. In questa sua uscita il popolo del web ci ha visto un riferimento razzista. Saranno presi provvedimenti questa sera?

Andrea Casalino, Nicola Pisu e Gianmaria Antinfolfi al televoto: chi si salverà?

Il televoto parla chiaro: chi si vuole salvare tra Andrea Casalino, Nicola Pisu e Gianmaria Antinolfi? Attualmente al Grande Fratello Vip 6 l’unico dei tre che è riuscito a creare un minimo di dinamica è stato Gianmaria Antinolfi, che non la smette di discutere con l’ex Soleil Sorge, e si definisce molto innamorato della sua ragazza, che è entrata in casa per mettere in chiaro delle cose molto importanti.

