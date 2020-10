Stasera c’è il “Dottor Divano” di Gianni Fantoni

Alle 21 andrà in onda in simulcast Ott (è un insidioso tecnicismo per indicare che la trasmissione andrà contemporaneamente in diretta su Facebook, Twitch, Periscope e YouTube) la trasmissione Dottor Divano di Gianni Fantoni. Cos’è il Dottor Divano? È un programma dominato dall’umorismo arguto, che dà spazio alla parola di qualità di Gianni Fantoni, che è il dominus nonché l’ideatore ed il programmatore tecnico (ormai la tecnologia lo consente) del tutto. Gianni Fantoni intervisterà Giorgio Di Salvo. Vi diamo qualche informazione in più, sull’ospite di stasera. Giorgio Di Salvo è nato a Palermo, laureato in Lettere, regista teatrale e autore. Studioso di simbologia dell’arte, di testi sacri e letture esoteriche. Alla ricerca della continua decifrazione di codici e simboli perduti e dimenticati. Fa parte del Centro Ufologico Nazionale, Sezione investigativa e avvistamenti. Fondatore del C.U.M. (Centro Ufologico Milano) e ideatore di un evento semestrale sulle verità nascoste detto Terra di Nessuno, svolto a Melzo.