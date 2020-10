Rai5, stasera andrà in onda “Sinfonie di rinascita”

C’è l’Italia che riparte dalla musica dal vivo al centro dello speciale “Sinfonie di rinascita”, che Rai Cultura – dopo l’anteprima al recente Prix Italia – propone in prima tv stasera alle 21.15 su Rai5. Un percorso tra luoghi e atmosfere, curato da Roberto Giannarelli, alla ricerca di un incanto da ripristinare, dopo l’emergenza che così tanto ha gravato sullo spettacolo dal vivo. Un incanto che si materializza nell’apertura nottetempo del Teatro dal Verme di Milano, alle 00.01 del 15 giugno – per non perdere nemmeno un istante del ritrovato rapporto diretto col pubblico – e si diffonde nelle più grandi arene italiane, dal Circo Massimo di Roma allo Sferisterio di Macerata o a Piazza del Plebiscito a Napoli. Luoghi dove diventa di nuovo possibile raccogliere appassionati attorno a un palco. Tra i protagonisti di questa rinascita nel segno della musica ci sono Antonio Pappano, Beatrice Rana, Marco Angius, Nicola Piovani, Daniela Barcellona, Damiano Michieletto, Stefano Montanari e molti altri. Il viaggio attraverso l’estate italiana diventa, così, l’occasione per ragionare sulle direzioni in cui è bene lavorare per garantire un futuro alla musica e alle tante persone che di quest’arte hanno fatto un mestiere.