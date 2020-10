Chiara Ferragni è incinta del secondo figlio: Leone e la foto dell’ecografia

L’imprenditrice digitale e il marito Fedez confermano: la famiglia si allarga. E a dare l’annuncio è il primogenito, che diventerà fratello maggiore

Chiara Ferragni e Fedez diventeranno di nuovo genitori. Ecco finalmente la conferma, è in arrivo il secondo figlio. A dare l’annuncio è Leone, con in mano la foto dell’ecografia: «La famiglia si allarga», «Our family is getting bigger».

Poco prima Chiara aveva fatto sapere ai 21 milioni di follower: «Abbiamo delle grandi novità per voi», seguito da un cuore. Trentatrè anni lei, 30 lui, sposati dal settembre 2018, hanno sempre raccontato di desiderare una famiglia numerosa. Adesso non resta che scoprire il sesso del bambino in arrivo. Sarà una sorellina o un fratellino per Leone, venuto al mondo il 19 aprile 20128? Il parto sarà nei primi mesi del 2021. E il toto nome è già partito.

Il primo commento in Rete è quello di Fedez: «Ma io non sapevo nulla», ha scritto il rapper con la sua solita ironia, anche lui al settimo cielo.

La famiglia Ferragnez cresce.

