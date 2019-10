Giulia Salemi a Vieni da Me commossa su Monte: lui fidanzato? La replica

Giulia Salemi a Vieni da Me, commozione e parole su Francesco Monte. Arriva anche il commento sulla relazione tra l’ex tronista e Isabella. Balivo: “Fastidio?” La risposta

“Ho voglia di imparare, coltivare e crescere”. Si presenta così Giulia Salemi a Caterina Balivo, che l’ha avuta ospite a Vieni da Me. Solo pochi giorni fa, sulla stessa sedia su cui si è accomodata l’influencer italo-persiana si era seduto il suo chiacchieratissimo ex fidanzato, Francesco Monte, oggi impegnato sentimentalmente con la modella Isabella De Candia e professionalmente nell’avventura di Tale e Quale Show.

Durante la chiacchierata, la conduttrice Rai è entrata nelle chat private della Salemi che si è prestata al curioso gioco. “Viva la privacy” ha ironizzato Caterina prima di iniziare l’inedita intervista.

Monte? “Ci credevo fortemente in questa relazione, ogni tassello serve per crescere. Comunque non rinnego niente”

Si parte da alcune chat scambiate con la madre Fariba, l’occasione per parlare del loro rapporto.”C’è amore con lei, ma c’è anche ‘il cane e gatto’, come in tutti i rapporti mamma-figlia”, spiega Giulia che aggiunge di aver ricevuto tanto dalla madre. Si passa all’argomento Venezia e red carpet prima di planare sulla nota dolente, Francesco Monte. “Desideravo tantissimo l’amore, io sono stata single per tanti anni.

Ci credevo fortemente in questa relazione, ogni tassello serve per crescere. Comunque non rinnego niente”. La commozione è tanta, Giulia è quasi sul punto di piangere ma resiste. Arriva una clip di un anno fa, quando fu sempre ospite dalla Balivo e nominò addirittura la parola matrimonio riferendosi alla relazione con l’ex tronista “Me la sono tirata da sola” ironizza la Salemi che poi commenta il rapporto attuale tra Monte e Isabella.

La risposta di Giulia sul fidanzamento di Francesco e Isabella

Balivo: “Ti dà fastidio che Francesco si sia fidanzato?”. “No, non è una gara, io non sto cercando l’amore. Mi sto dedicando al 100% a me stessa”, chiosa l’influencer che ribadisce che in questo momento è impegnata anima e corpo sui futuri progetti professionali. Del fidanzato nemmeno l’ombra, il gossip può mettersi l’anima in pace.

