Annalisa Minetti, rivelazione gravidanza. Eleonora Daniele: “Volevo proteggerti”

Annalisa Minetti e la confessione a Eleonora Daniele sull’ultima gravidanza. Le parole e la reazione della conduttrice

A Storie Italiane su Raiuno, nella puntata odierna di martedì 01 ottobre, è intervenuta come ospite Annalisa Minetti.

La cantante ed atleta non vedente si è raccontata ad Eleonora Daniele a cuore aperto e così si è lasciata andare ad una confessione sulla sua ultima gravidanza.

Durante l’intervista, infatti, la brava e bella Annalisa ha rivelato alla conduttrice di aver scoperto di essere incinta di sua figlia Elena poco prima di andare in trasmissione da lei l’ultima volta.

In quel periodo partecipava come concorrente a Tale e Quale Show . Annalisa racconta ad Eleonora che in quell’occasione le aveva detto all’orecchio di essere in dolce attesa, ma lei probabilmente non l’aveva sentita a causa dei forti applausi. La cantante ci teneva a raccontarle questa cosa, ma poi ha dimenticato di mandarle un sms. Dunque l’ha fatto a circa un anno e mezzo di distanza. La conduttrice, però, la sorprende e afferma che non è che non avesse sentito la sua confidenza, ma che forse voleva “proteggerla”.

Eleonora Daniele risponde ad Annalisa Minetti dopo la confidenza inedita: “Non volevo renderlo pubblico per proteggerti”

“Ti ricordi quando sono venuta qui ospite per Tale e Quale? – racconta l’interprete di Senza te o con te – Io ti abbraccia e ti dissi nell’orecchio ‘sono incinta’. Tu nella confusione degli applausi non l’hai sentito e poi mi sono dimenticata di mandarti un messaggino perché volevo lo sapessi, perché l’avevo scoperto praticamente la mattina stessa!”. Eleonora Daniele (che recentemente ha pianto in diretta) non sembra molto sorpresa. Così la ringrazia e spiega: “Forse l’avevo sentito, ma non volevo renderlo pubblico per proteggerti”. La Minetti aggiunge che aveva un po’ timore di dirlo per paura di essere esclusa dal programma di Conti. Eleonora allora specifica che lei su queste cose sta molto attenta e afferma che quella di Annalisa Minetti è “una storia straordinaria”.