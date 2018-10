Stasera arriva “La Grande Storia” su Rai3

Appuntamento stasera, alle 23.25 su Rai3, con La Grande Storia. Nella puntata sarà presentato il documentario “SS – I simboli del male” di Manuela Mattioli, che percorre i meandri più oscuri del Terzo Reich, alla scoperta dei suoi uomini più fanatici e sanguinari.

Quale filo lega tra loro gli oltre 800 mila uomini delle SS? Cosa rappresenta per il capo delle SS Himmler il castello di Wewelsburg, il quartier generale del suo “ordine nero”? Perché manda i suoi uomini fin sul tetto del mondo, in Tibet, per studiare antiche civiltà? E lo studio dell’antica scrittura runica a cosa serve?

Scienza, storia, archeologia, tutto è usato e piegato da Himmler per dare una risposta alla presunta grandezza e nobiltà dei suoi uomini, per credere e far credere che siano le avanguardie di una razza eletta destinata a dominare il mondo.