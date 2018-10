Loredana Bertè cade in diretta

Dopo 13 anni di pausa Loredana Bertè torna alla ribalta con un album di inediti, Libertè, che dopo esser stato in classifica tutta l’estate continua ad essere un tormentone. Durante la performance in diretta negli studi di Rai1, ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”, qualcosa però è andato storto e la cantante si è accasciata dolorante mentre i musicisti della band hanno tentato di terminare l’esecuzione in playback. Tutti, compresi i presentatori, hanno pensato si trattasse di una performance artistica…ma le parole della rock star a terra hanno invece creato scompiglio: “Mi sono fatta male”. Fazio, Littizzetto e Lagerbäck, corrono subito in suo aiuto; inizialmanete si teme il peggio ma dalla preoccupazione iniziale e dal sollievo nello scoprire che non si è trattato di nulla di grave, è poi scaturito un simpatico siparietto al termine del quale Loredana ha chiesto: “La posso rifare?”

Il Giornale