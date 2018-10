Gemma Galgani sceglierà Marco o Rocco? Uomini e donne, i due tornano alla carica e lei dice sì! (Trono Over)

Gemma Galgani sarà l’indiscussa protagonista della puntata odierna del Trono Over di Uomini e donne: la dama accetterà di farsi corteggiare da Marco e Rocco.

Uomini e donne torna questo pomeriggio su Canale 5 concedendo spazio ai protagonisti del Trono Over. Sarà immancabile la presenza di Gemma Galgani che, dopo l’abbandono di Giorgio Manetti, continua il suo percorso televisivo alla ricerca dell’anima gemella. Un desiderio che sembra procedere per il meglio, tanto che oggi la dama torinese sarà corteggiata da due cavalieri ovvero Rocco e Marco Cappagli. Per cercare di arginare i dubbi del primo, Gemma deciderà di raggiungerlo nel suo paese d’origine e chiarire con lui la situazione. La sorpresa risulterà particolarmente gradita a Rocco, in precedenza dubbioso sul suo percorso all’interno a Uomini e donne. Secondo quanto rivelano le anticipazioni sulla registrazione già effettuata, la Galgani noterà in lontananza una collina a forma di cuore con i nomi di due innamorati e comincerà a fantasticare, pensando ad un possibile futuro insieme a Rocco.

GEMMA GALGANI CORTEGGIATA DA DUE UOMINI

Nella puntata del Trono Over di Uomini e donne che andrà in onda oggi su Canale 5, Gemma Galgani deciderà di sorprendere Rocco raggiungendolo nel suo paese e vivrà dei momenti sereni con lui, pensando ad un possibile futuro insieme. Rientrata in studio, la dama torinese confermerà di voler proseguire gli incontri con il cavaliere che però non sarà l’unico a corteggiarla. Gemma, infatti, accetterà di riprendere a frequentare anche Marco Cappagli, rientrato nel parterre del programma dopo una breve assenza. Decisione che causerà la delusione di Rocco e il parere contrario di Tina Cipollari. E poi come si evolverà la vicenda? In attesa della messa in onda di questa puntata, le registrazioni già effettuate hanno confermato i buoni propositi di Rocco arrivato persino a regalare un anello alla Galgani. Ma guai a pensare che si tratti di un anello di fidanzamento! Rocco ha subito chiarito il suo semplice desiderio di scusarsi per le recenti liti con Gemma…

