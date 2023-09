Stefano De Martino e Antonino Spinalbese amici sui social, l’alleanza degli ex di Belen

Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, gli amici social che non ti aspetti.

I due ex di Belen Rodriguez hanno iniziato a seguirsi reciprocamente su Instagram, proprio nelle stesse ore in cui la showgirl è uscita allo scoperto con Elio Lorenzoni, il suo nuovo fidanzato. Una semplice coincidenza, o è nata un’alleanza?

E’ stato Antonino Spinalbese a contattare Stefano De Martino, che dopo qualche ora ha ricambiato il follow su Instagram. I due si erano mantenuti a distanza finché il conduttore faceva coppia con Belen Rodriguez e, almeno pubblicamente, non avevano fatto commenti o considerazioni l’uno sull’altro. Ora che lei ha ufficializzato con la nuova fiamma, sembrano decisi a fare fronte comune.

Intrecci in famiglia

Belen Rodriguez ha chiuso per la terza volta la storia con Stefano De Martino, padre del suo primogenito Santiago, e chissà se questa volta è definitiva. Durante la seconda pausa del loro rapporto lei ha avuto una relazione con Antonino Spinalbese, dalla quale è nata Luna Marì. L’ex gieffino ha sempre avuto un legame di affetto e complicità con primo bimbo di Belen, e anche il conduttore aveva instaurato un bel rapporto con la piccola di casa: “Per lei sono lo zio”, aveva detto.

Estate da single

Sia Antonino Spinalbese che Stefano De Martino hanno trascorso un’estate da single. Il nome del primo è stato accostato a quello della ex Miss Italia Carolina Stramare, con cui pareva avesse un flirt che però è stato smentito. Nel suo cuore sembra esserci posto solo per una donna: la figlia Luna Marì. Per Stefano De Martino invece nessun avvistamento romantico: si è goduto una vacanza con gli amici e qualche viaggio con Santiago, come quello a New York. Della rottura da Belen Rodriguez non ha fatto parola, ma le foto senza fede al dito sono state la conferma della loro rottura.

Belen ricomincia da Elio

Intanto Belen Rodriguez ha voltato pagina. Dopo aver postato scatti sibillini e giochi di vedo non vedo, ha fatto il suo debutto social con Elio Lorenzoni. Erano stati avvistati insieme con la famiglia di lei, ma per la prima volta la showgirl lo ha mostrato pubblicamente postando foto mano nella mano. Sono amici da molti anni, ma adesso l’affetto ha lasciato spazio a un sentimento più profondo. Con buona pace di Stefano De Martino e Antonino Spinalbese.