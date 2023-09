Piero Cassano, il fantasista della musica italiana

(di Tiziano Rapanà) Eh sì che qui si rischia di affondare nella feccia pseudoculturale. Finti felloni dello schema sociale ma in realtà vi hanno aderito appieno. Non si ricorda una strofa, una nota, un costrutto sintattico, un ritratto. Non resterà nulla di loro, il tempo lì getterà nella valle dell’oblìo. Tutti, sì tutti, e mi permetto il lusso di essere superficiale… A voi piace l’odierno che si propone privo di mordente? Dea della fantasia non ti vedo, dove sei? Nel mio pantheon immaginario non vedo un Zeus furioso e vendicativo in grado di ristabilire il senso esatto delle cose. E menomale che ci sono sempre gli artisti veri. Piero Cassano ha fatto tanto bene per la nostra arte. E quanto farà ne sono certo. Dobbiamo clonare Piero Cassano, solo così si può salvare la cultura. Bastano cinque Cassano per sfornare hit degne della migliore musica nostrana. Cassano, da qui all’eternità. Genovese doc, ha iniziato la sua carriera musicale come membro fondatore dei Jet e successivamente dei Matia Bazar, dove ha contribuito alla creazione di alcune delle canzoni più iconiche della band. Solo tu, Cavallo bianco, …e dirsi ciao, le conoscete. Eppoi le grandi collaborazioni con i miti della musica internazionale. Eros Ramazzotti, su tutti. Sono tanti i brani, da voi amati del cantautore romano, che sono stati scritti da Cassano. Taxi story è il mio preferito. Purtroppo l’attualità è questa. il mondo è pieno di successi modesti. Scalano le classifiche? Auguri agli interpreti e agli autori: sono riusciti a costruire un momento di intrattenimento, amato dal pubblico. Il problema è la mancanza di alternativa. Autotune o meno, i melodisti dove sono? Il dramma è internazionale: non si vedono nuovi Talking Heads, Clash, Krisma, Cream… Ma dimmi te se devo rimpiangere “Bongo Bongo Bongo, stare bene solo al Congo”. Per fortuna c’è Cassano a rappresentare il bello della musica nostrana: è stato il leggendario passato, sarà la scintilla per un innovativo futuro.

