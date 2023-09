Cristina Scuccia cambia look, ecco com’è adesso

L’ex naufraga dell‘Isola dei Famosi Cristina Scuccia ha dato una svolta alla fine dell’estate, cambiando in maniera radicale la sua immagine.

La cantante ha infatti stupito i follower con una chioma bionda, ordinata in piccole treccine lunghe fino alle spalle. Un look di tendenza, che fa parte forse del percorso intrapreso dopo aver scelto di togliere il velo.

La svolta in bikini

Sull’Isola dei Famosi l’ex suora si era messa alla prova, accettando una sfida impegnativa soprattutto a livello mentale. Proprio in Honduras aveva infatti iniziato ad abbattere qualche muro, come il pudore verso le forme del suo corpo. Era partita decisa a non mostrarsi in bikini, ma dopo settimane lontana da tutto aveva trovato il coraggio per fare questo piccolo grande passo, indossando un pantaloncino al posto della classica mutandina. “Sto provando a mettermi in gioco – aveva spiegato nel salotto di “Verissimo” -, cerco una libertà ed è un tipo di libertà pure quella. Una libertà che non abbia pregiudizi e giudizi nei confronti del mio passato. Ho voglia di spogliarmi da tutte quelle sovrastrutture che purtroppo mi porto dietro da tempo”.

Look fresco e “selvaggio”

Per i suoi 35 anni Cristina si è quindi regalata un’altra piccola “trasgressione” e ha stupito i follower mostrandosi con un look diverso dal solito: “Grazie a tutti per gli auguri di compleanno ricevuti! Siete tantissimi e meravigliosi Eh si… ho fatto le treccine!”. Tra i tanti a complimentarsi con lei e a farle gli auguri anche i suoi compagni Isola, Andrea Lo Cicero e Gian Maria Sainato.

Amore misterioso

Cristina da tempo vive a Madrid e via Instagram condivide la sua vita nella capitale iberica tra viaggi, serate con gli amici e progetti lavorativi. Massimo riserbo, invece, sulla sua vita privata. Durante il reality di Canale 5 aveva detto di avere nel cuore una persona speciale che sperava fosse ancora lì ad attenderla al suo ritorno. Per ora l’ex suora non svela il mistero, ma di sicuro trascorre le sue giornate con una persona che non si stanca di fotografarla tra monumenti e vacanze al mare, per documentare la sua vita sui social.