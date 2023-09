Questa sera, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con gli episodi inediti in prima tv di “Chicago P.D.”,incentrata sulle vicende degli agenti del Dipartimento di Polizia di Chicago, in lotta contro il crimine per la giustizia nella città.

L’universo televisivo ambientato a Chicago e firmato dal pluripremiato Dick Wolf, non smette di appassionare milioni di telespettatori in tutto il mondo. «La cosa meravigliosa di Chicago è che rappresenta, in modo quasi spudorato, il meglio dei valori e degli ideali americani e allo stesso tempo è uno spaccato molto interessante della società in cui emergono anche situazioni negative che fanno riflettere», ha dichiarato il produttore.