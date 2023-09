Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini: “Emma Bonino ci sposa prima di Natale”

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini sono pronti a fare il grande passo prima di Natale, per ufficializzare di fronte ad amici ed ex mogli la loro relazione.

“Ci uniremo civilmente, davanti a Emma Bonino”, ha svelato a “Chi” Cecchi Paone. “Melissa, sua figlia, vive oramai sempre con noi. Allo stesso tempo sono diventato molto amico di Samantha, la mamma di Simone”.

La coppia aveva partecipato all’ “Isola dei Famosi”, ma avevano dovuto abbandonare prima del tempo il reality a causa di un infortunio di Simone. Alessandro non ci aveva pensato un attimo e aveva lasciato anche lui il programma per prendersi cura del compagno. L’ennesima prova del fatto che la coppia è più solida che mai.

Cecchi Paone: “Voglio adottare la figlia di Simone”

La coppia si giurerà amore eterno di fronte a tutta la loro famiglia allargata, che ha finalmente accettato il loro amore. “Se non dovessero cambiare le cose nel nostro Paese, seguiremo l’invito di Cristina, la mia ex moglie nonché la nostra più grande alleata, di sposarci in Spagna attraverso il matrimonio egualitario”, ha spiegato Cecchi Paone. “Questo mi permetterà, qualora anche la mamma di Melissa sia d’accordo, di adottare la piccolina al fine di prendermene cura legalmente e formalmente”.

“Melissa vive con noi da tre anni”

Il conduttore, però, non ha nessuna intenzione di sostituirsi alla madre biologica: “Melissa mi chiama zio, talvolta semplicemente Alessandro, e c’è un affetto, tra di noi, inenarrabile. È nata in una situazione complessa e questo l’ha resa, nell’accezione bonaria del termine, una piccola donna”. Un equilibrio familiare il loro che dura ormai da tre anni, come spiega Antinoli: “Per una serie di circostanze vive con me da quando aveva 2 anni. La sua mamma, Valentina, riconosce e apprezza quello che con Alessandro stiamo facendo”.

I rapporti con la suocera

Se con la bambina si è subito creato il giusto feeling, diverso è stato il rapporto tra il conduttore e la futura suocera: “Sono diventato molto amico di Samantha, la mamma di Simone. All’inizio non prese bene al meglio l’omosessualità del figlio, poi arrivò l’appello di Maurizio Costanzo e oggi eccoci qua: tutti in vacanza assieme a Positano”.