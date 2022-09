Vip in vacanza, Katy Perry e Orlando Bloom in yacht ad Amalfi

La coppia ha trascorso alcuni giorni in Costiera insieme alla figlia Daisy Dove, di due anni

Katy Perry e Orlando Bloom sono stati in vacanza in Costiera Amalfitana. Per la popstar si tratta di un ritorno dopo cinque anni da quella vacanza post rottura (proprio con l’attore) che fece in compagnia di alcune amiche. Questa volta, insieme alla coppia, c’era anche la figlia Daisy Dove, di due anni.

KATY PERRY E ORLANDO BLOOM, VACANZE ITALIANE

Katy Perry, Orlando Bloom e la figlia hanno trascorso alcuni giorni a bordo del loro yacht e hanno fatto tappa prima a Positano e poi ad Amalfi: qui hanno visitato il Duomo, cercando di non farsi riconoscere. Nonostante gli outfit discreti, cappello e occhiali, la coppia è stata notata da alcuni passanti, che hanno subito chiesto foto e autografi. Prima ancora la celebre famiglia si era fermata a Capri per partecipare all’evento benefico LuisaViaRoma per Unicef. Non solo: la cantante a Capri ha girato il nuovo spot della linea Devotion di Dolce & Gabbana, diretta dal Premio Oscar Paolo Sorrentino. Perry e Bloom ne hanno quindi approfittato per trascorrere alcuni giorni di vacanza in alcune delle località più belle e famose d’Italia. Katy Perry e Orlando Bloom sono stati poi immortalati da numerosi fan anche a Ponza, all’interno del club ristorante Eden, mentre hanno trascorso la serata insieme ad alcuni amici.

KATY PERRY, UN ALTRO FIGLIO DA ORLANDO BLOOM

La cantante, 37 anni, ha fatto sapere di avere voglia di allargare ulteriormente la famiglia. Al settimanale People l’interprete di I kissed a girl ha rivelato che le piacerebbe molto dare un fratellino o una sorellina a Daisy Dove. “Sono una che pianifica tutto, quindi vedremo” ha dichiarato Katy Perry. Daisy Dove è nata durante il periodo peggiore dell’emergenza Covid. “È stata un’esperienza interessante avere un figlio durante il Covid perché tutto si è fermato, oltre al suo arrivo” ha raccontato l’artista a People. “Adoro i momenti che sto vivendo con mia figlia ora, è adorabile ed è già una piccola performer”. Proprio come mamma e papà. A proposito del suo fidanzato Orlando Bloom, invece, Katy Perry ha fatto alcune confessioni durante il podcast Dear Chelsea, condotto dalla comica Chelsea Handler. “Dico sempre che quando entra in una stanza porta la sua joie de vivre. E in molti si chiedono: ‘Che cos’ha questo ragazzo?’” ha dichiarato la cantante. “È semplicemente felice, positivo, mentre io sono più incline alla depressione. In un certo senso, quindi, per me è molto bello averlo intorno, mi fa sempre andare un po’ fuori di testa”.











