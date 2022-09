Power Hits 2022, vince la Dolce Vita di Mara Sattei, Fedez e Tananai

Al termine di una lunga, eccitante notte di musica, abbiamo quello che il popolo di RTL.102.5 ha identificato come il brano simbolo di questa estate al crepuscolo. IL NOSTRO RACCONTO DELLA SERATA

Dopo quella di Federico Fellini, un’altra dolce vita entra nella vita degli italiani. Non c’è il bagno nel fontanone di Anita Ekberg, ma c’è comunque bellezza pallida, nordica, vellutata, quella di Mara Sattei. Cui si affiancano Fedez e Tananai. Questo inedito terzetto rompe il monopolio dei BoomDaBash, che da tempo hanno cannibalizzato col loro sound le nostre vacanze. C’erano ieri all’Arena di Verona insieme ad Annalisa, loro compagna di viaggio, con Tropicana. Va detto che questa è stata una estate ricca di sfumature, che ha portato nelle vacanze degli italiani pezzi che, per le loro caratteristiche, potevano sbocciare anche in primavera o in autunno. Personalmente ho molto amato i Giovani Wannabe dei Pinguini Tattici Nucleari, l’Elodie Tribale, il No Stress di Marco Mengoni (generosissimo con i fan dietro le transenne, insieme a Francesco Gabbani il più affettuoso, per quello che io ho visto in una giornata nel backstage), il Bolero di Baby K con Mika, la Diva de La Rappresentante di Lista, Gabbani per l’appunto col singolone Peace & Love, Una ragazza di nostra signora della fascinazione Malika Ayane e il bonsoir di Francesca Michielin. Solo navigando in questo mare sonoro, quindi senza prendere in considerazione ciò che è arrivato dall’estero e molte altre canzoni nostrane, è possibile comprendere quanta creatività, che mondi eterogenei ci siamo portati al mare o in montagna, per cullare le nostre giornate. Mi sento di dire che ancora una volta la squadra di Lorenzo Suraci ha fatto un lavoro splendido. Se un domani esisterà una Accademia della Crusca musicale, tanti capitoli saranno griffati RTL 102.5. Uno dei momenti più toccanti si è svolto nel pomeriggio quando l’associazione Il Sorriso Subito ha portato dei bambini del reparto oncologico dell’ospedale di Verona in Arena, per assistere a un po’ di prove e per incontrare alcuni artisti

Torniamo al trionfo de La Dolce Vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei. Il verdetto è arrivato all’Arena di Verona nel corso dello show musicale più atteso dell’anno. La Power Hit vincitrice è stata decretata attraverso una classifica delle prime 50 canzoni suonate alla radio in collaborazione con EarOne e il voto degli ascoltatori che hanno potuto esprimere la propria preferenza sul sito www.rtl.it e su RTL 102.5 Play. La classifica è stata disponibile dal 20 giugno fino al 26 agosto. L’evento è stato presentato da Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Matteo Campese. Autori: Federica Gentile e Angelo Baiguini. Produttore esecutivo Fabio Marcantelli. Il grande evento musicale di RTL 102.5 è stato trasmesso in radiovisione su RTL 102.5, e in streaming su RTL 102.5 Play. A reti unificate: Radio Zeta, Sky Uno, TV8 e NOW.



L’ELENCO DI TUTTI GLI ALTRI PREMI

RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2022 – PREMIO SIAE: Dargen

D’Amico – “Dove Si Balla”

RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2022 – PREMIO FIMI: Fedez, Tananai, Mara Sattei – “La Dolce Vita”

RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2022 – PREMIO PMI: Darin – “Superstar”

RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2022 – “PREMIO POWER HITS

TOP ALBUM”: Blanco – “Blu Celeste”

RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2022 – “PREMIO POWER HITS PLATINO”: Ultimo

I SUPER OSPITI DEL POWER HITS ESTATE 2022

Si sono esibiti a sorpresa anche tre super ospiti: Biagio Antonacci, Eros Ramazzotti e Ultimo.

IL CAST DELLA SERATA

Ecco l’elenco completo dei cantanti che si sono esibiti all’Arena di Verona: Alessandra Amoroso, Baby K, Blanco, Boomdabash ft. Annalisa, Carl Brave e Noemi, Coez, Cristiano Malgioglio, Darin, Elodie, Fabri Fibra & Maurizio Carucci, Fedez, Tananai, Mara Sattei, Francesco Gabbani, Franco126 e Loredana Bertè, Fred De Palma, Ghali, Gianni Morandi, Irama, La Rappresentante di Lista, Madame, Malika Ayane, Marco Mengoni, Myss Keta, Pinguini Tattici Nucleari, Rhove, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Rkomi, Sangiovanni e Tommaso Paradiso.