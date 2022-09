Leonardo DiCaprio è di nuovo single, è finita con Camila Morrone

Dopo quattro anni d’amore l’attore e la modella si dicono addio

L’ultima volta insieme sono stati visti il 4 luglio, durante una passeggiata romantica in bicicletta a Malibù, in California. Poi Leonardo DiCaprio e Camila Morrone hanno trascorso vacanze separate. Adesso a ufficializzare la fine della loro storia d’amore durata quattro anni ci pensa il magazine “People”. L’attore premio Oscar e la bellissima modella non stanno più insieme.

Leonardo DiCaprio e Camila Morrone si sono conosciuti nel gennaio del 2018 e sono stati subito paparazzati insieme in vacanza ad Aspen, nel Colorado. Ma la coppia è uscita allo scoperto solo due anni dopo, nel 2020, in occasione degli Academy Awards. I due si sono infatti seduti l’uno accanto all’altro, ufficializzando così la loro love story.

Storia che è sempre stata tenuta lontana dai riflettori. La modella di origini argentine ha da poco compiuto 25 anni, mentre Leonardo DiCaprio ne festeggerà 48 a novembre, una grande differenza d’età che sicuramente ha avuto il suo peso nella liaison. In un’intervista al Los Angeles Time, Camila Morrone però aveva dichiarato: “Ci sono tante relazioni così a Hollywood e nella storia del mondo, dove le persone hanno grandi differenze di età. Penso che chiunque dovrebbe essere in grado di uscire con chi vuole”.

I veri motivi comunque non si conoscono. Un amico della coppia si è fatto sfuggire: “Leo e Camila hanno messo fine alla loro relazione durante l’estate. Non scorre cattivo sangue tra di loro. La relazione era arrivata alla sua fine naturale”.

E pensare che tutti erano pronti a scommettere che questa fosse la volta buona per Leonardo DiCaprio. L’attore e la Morrone avevano trascorso insieme il periodo del lockdown, 24 ore su 24. “Camila trascorre molto tempo a casa sua – aveva detto un insider al magazine People – Leo l’ha presentata a entrambi i suoi genitori molto tempo fa”.

I diretti interessati non hanno ancora commentato la notizia della rottura e, considerata la loro riservatezza, forse non lo faranno mai.

Leonardo DiCaprio torna dunque single, un single d’oro che annovera tantissime frequentazioni vip come quelle con Bar Rafaeli, Blake Lively e Gisele Bündchen, solo per citarne alcune.