Francesca Cipriani, annunciate le nozze con Alessandro Rossi

In un post Instagram la showgirl ha spiegato che sposerà il suo fidanzato entro il 2022

Francesca Cipriani si sposa. L’annuncio delle nozze con Alessandro Rossi è arrivato con un po’ su Instagram in cui la Cipriani dice che il matrimonio sarà entro il 2022. Non manca quindi molto anche se la data è ancora tenuta segreta. La richiesta di matrimonio era arrivata nella Casa del “Grande Fratello Vip“, di cui Francesca è stata una delle protagoniste. Ora quello che poteva sembrare un colpo di teatro tutto da concretizzare diventa realtà. E la Cipriani può coronare il suo sogno d’amore con Alessandro.

La storia d’amore di Francesca Cipriani con Alessandro Rossi era stato uno dei tormentoni dell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip“. La disperazione per la mancanza del suo amorone, gli scherzi durante i molteplici ingressi nella Casa da parte del ragazzo. E poi era arrivata la proposta di matrimonio, con lacrime di gioia. Un reality che l’aveva vista protagonista sin dalle prime battute e che poi ha dovuto lasciare per un problemino di salute.

La storia tra Francesca e Alessandro è nata nel 2021, quando i due si sono sconosciuti durante una cena tra amici. Per lui è stato colpo di fulmine e il corteggiamento serrato che ha fatto a Francesca ha portato i suoi frutti. Tempo due settimane e la coppia è diventata inseparabile. Una coppia a dispetto di tutto che fa della normalità e della semplicità la sua cifra. E adesso dopo una estate di “sole, cuore e amore” (come scritto dalla Cipriani in un post Instagram) arriva la notizia che rende questo 2022 per loro indimenticabile.