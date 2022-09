Film stasera in TV da non perdere giovedì 1 settembre 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 1 settembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Wolfman, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Benicio Del Toro, Emily Blunt e Anthony Hokpins nel remake de “L’uomo lupo”. Inghilterra, 1891: un nobile indaga sulla morte del fratello, sbranato da una belva in una notte di luna piena.

Il bambino nascosto, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Roberto Ando’ adatta il suo omonimo romanzo in un film con Silvio Orlando. Napoli: il piccolo Ciro, inseguito dalla Camorra, si intrufola nella casa di un mite professore di musica.

Deepwater – Inferno sull’oceano, ore 21:15 su Sky Cinema 4k

Mark Wahlberg, Kurt Russell e John Malkovich in uno spettacolare disaster movie tratto da una storia vera.

Film commedia da vedere stasera in tv

Tutti per Uma, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia con Pietro Sermonti, Pasquale Petrolo, in arte Lillo, e Antonio Catania, esordio alla regia di Susy Laude.

FILM ROMANTICO DA VEDERE STASERA IN TV

Monday, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Sebastian Stan e Denise Gough in una vorticosa love story. Due giovani americani, Mickey e Chloe, trascorrono un weekend di passione ad Atene. Quale sara’ il loro destino?

FILM FANTASCIENZA DA VEDERE STASERA IN TV

I figli degli uomini, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Sci-Fi distopico di Alfonso Cuaron, con Clive Owen, Julianne Moore e Michael Caine. 2027: un ex attivista protegge l’unica donna rimasta incinta in un’umanita’ colpita dall’infertilita’.

FILM DI AVVENTURA DA VEDERE STASERA IN TV

Viaggio al centro della Terra, ore 21:00 su Sky Cinema Adventure

Brendan Fraser nel remake di un classico degli anni 50. Tre esploratori si inoltrano sotto la superficie terrestre alla scoperta di un regno sconosciuto, abitato da minacciose creature.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

Bent – Polizia criminale, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Scritto e diretto dallo sceneggiatore premio Oscar per “Crash”, un thriller con Sofia Vergara, Karl Urban e Andy Garcia.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Basta un paio di baffi, ore 21:25 su Rai 1

Sara, creativa e talentuosa, ma anche timida e insicura, ha un grande sogno nella vita, affermarsi come chef.

TG2 Post – Speciale, ore 21:00 su Rai 2

Rubrica informativa del TG2. – Direttore Gennaro Sangiuliano Condotto da Marco Sabene.

La Grande Storia – Giovanni Palo I: il Papa del sorriso, ore 21:25 su Rai 3

Il penultimo appuntamento in prima serata su Rai 3 con La Grande Storia ripercorre la storia di Albino Luciani, il pontefice Giovanni Paolo I.

Dritto e rovescio, ore 21:20 su Rete 4

Prodotto da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma, l’attualità politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti.

Alessandra Amoroso – Tutto accade a San Siro, ore 21:20 su Canale 5

Il 200esimo concerto live della carriera di Alessandra Amoroso, che si e’ tenuto a San Siro.

FBI: Most Wanted, ore 21:20 su Italia 1

La squadra cerca di rintracciare un uomo che ha sterminato la moglie e le due figliastre in un raptus di follia, e poi ha strangolato un prete.

In onda, ore 20:35 su La7

Il programma di approfondimento quotidiano condotto da Luca Telese e Marianna Aprile.

Tutti per 1 – 1 per tutti, ore 21:30 su TV8

I Moschettieri D’Artagnan, Porthos e Athos sono richiamati dalla Regina Anna d’Austria per un’ultimissima missione segreta.

Una Settimana Da Dio, ore 21:25 su Nove

Brontolone ottiene per una settimana i poteri di Dio. Riuscirà a fare di meglio? Intanto si toglie qualche sfizio e si prende qualche rivincitaUn autobus esplode a Brooklyn: comincia cosi’ la campagna del terrore che gli integralisti islamici hanno dichiarato agli americani.