Rete 4, stasera nuovo appuntamento con Zona Bianca

Stasera nuovo appuntamento con “Zona Bianca”, il programma di attualità e approfondimento realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4, in onda in prima serata su Retequattro e condotto da Giuseppe Brindisi.



Al centro della puntata la protesta nelle stazioni per bloccare il traffico organizzata dai gruppi no green pass, specchio di un Paese che ha radicalizzato anche la questione vaccinale: non più azione sanitaria, ma – secondo alcuni – spazio di libertà. E sull’obbligatorietà del vaccino la politica si divide. Giuseppe Brindisi ne parlerà, tra gli altri, con l’infettivologo Matteo Bassetti, Barbara Lezzi e Roberto Occhiuto.



Seguirà un focus sulla fine del lavoro a casa per gli statali e uno sul reddito di cittadinanza che divide la larga maggioranza di governo, con Lega e M5S agli antipodi. Spazio anche per l’emergenza sbarchi e il rischio terrorismo legato alle tensioni internazionali.



Tra gli ospiti della trasmissione Alessia Morani, Gianluigi Paragone, Claudia Fusani, Piero Sansonetti, Roberto Poletti e Francesco Borgonovo.