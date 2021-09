Nastri d’Argento Grandi Serie Internazionali 2021: Matilda De Angelis, Marco D’Amore, Luca Zingaretti tra i premiati

Sabato 18 settembre, presso il Teatrino di Corte di Palazzo Reale di Napoli, verranno assegnati dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici italiani, i Nastri d’Argento Grandi Serie Internazionali, nuovi riconoscimenti dedicati alle grandi produzioni televisive italiane che viaggiano nel mondo, conquistando sempre di più, con il pubblico, anche i mercati internazionali.

Fra i premiati di questa edizione ci sarà innanzitutto Matilda De Angelis, che vince il Nastro d’Argento per la performance internazionale dell’anno grazie a The Undoing – Le verità non dette e a Leonardo. Verrà anche riconosciuta l’eccellenza di Luca Zingaretti (con Il Commissario Montalbano), di Marco D’Amore e Salvatore Esposito (Gomorra – La Serie), di Saverio Costanzo per L’amica geniale e di Stefano Accorsi, non solo protagonista, ma anche ideatore delle tre serie 1992, 1993 e 1994.

Non mancherà un riconoscimento d’onore ai titoli di una cinquina di eccellenza nella produzione internazionale, formata da L’amica geniale, The New Pope, We are who we are, Gomorra – La Serie, ZeroZeroZero.

Molti saranno i premi per i giovani protagonisti, a cominciare dal poker di interpreti de L’amica geniale che avranno un riconoscimento speciale dei Nastri insieme a Nuovo Imaie: con Ludovica Nasti e Elisa Del Genio le ex piccole Lila e Lenù i premi andranno anche alla coppia delle due interpreti più grandi Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Con SIAE, infine, un Nastro dedicato alla scrittura.

La scelta di Napoli per la consegna dei Nastri d’Argento alle Grandi Serie non è casuale. La città e la regione hanno ospitato infatti, negli ultimi anni, produzioni importantissime, facendo anche da sfondo alle due fiction Mina Settembre e Il Commissario Ricciardi. Nei 15 anni dalla nascita della Film Commission Regione Campania si è registrata una crescita esponenziale delle produzioni sul territorio, e i numeri del successo parlano da soli: dal 2005 a oggi sono mille i progetti sostenuti in Campania, di cui 250 tra film e fiction.

Carola Proto, comingsoon.it