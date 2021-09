Francesca Barra e Claudio Santamaria aspettano un figlio

Sul numero di Chi in edicola da mercoledì 1 settembre, le prime immagini della dolce attesa della giornalista Francesca Barra e di suo marito, l’attore Claudio Santamaria. Un segreto che la coppia ha ben custodito, visto che la gravidanza sarebbe al quinto mese. La Barra e Santamaria, che presto vedremo al Festival del cinema di Venezia fra i protagonisti del nuovo film di Gabriele Mainetti, Freaks Out, sono legati dal 2017, si sono sposati lo stesso anno a Las Vegas e pochi mesi dopo a Policoro, il luogo in cui si sono conosciuti da ragazzi. La giornalista ha tre figli da un precedente matrimonio, l’attore una figlia da una relazione precedente. Le immagini, che sono state scattate a Pantelleria, uno dei luoghi del cuore della coppia, mostrano la Barra e Santamaria in piscina tra dolci premure e sorrisi di una gioia tenuta finora nascosta.

Adnkronos