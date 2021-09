Fedez e Chiara Ferragni, furiosa lite in alto mare: volano parole grosse

I Ferragnez come non li avete mai visti sulle pagine del settimanale Chi…

Immagini inedite di Fedez e Chiara Ferragni. La famosa coppia, tra le più popolari del momento, è stata pizzicata dai paparazzi del settimanale Chi durante una furiosa lite in alto mare. Scene inedite per i fan della coppia, abituati sui social network a vedere i Ferragnez in una veste decisamente diversa, più dolce e amorevole.

Su Instagram siamo infatti abituati a vedere Fedez e Chiara Ferragni in un idillio senza fine. Ma a bordo dello yacht di Diego Della Valle, su cui i Ferragnez sono saliti negli ultimi giorni delle loro ferie che hanno trascorso in Costiera Amalfitana, è andato in scena il primo litigio alla luce del sole della coppia più mediatica d’Italia.

Un litigio che ha mostrato per la prima volta il lato inedito (ma normalissimo per qualsiasi coppia) della loro vita lontana dai social. Al momento non sono chiari i motivi della lite tra Chiara e Federico ma pare che tra i due siano volate parole grosse e insulti.

Ad oggi né l’imprenditrice digitale né il cantante hanno voluto rilasciare dichiarazioni sulle foto pubblicate dalla rivista diretta da Alfonso Signorini, nel numero di Chi in edicola da mercoledì 1 settembre. La Ferragni ha però ricordato ai suoi follower il suo anniversario di matrimonio.

Terzo anniversario di matrimonio per i Ferragnez

Il 1 settembre 2021 Fedez e Chiara Ferragni festeggiano il terzo anniversario di matrimonio. Cinque, invece, gli anni complessivi insieme. Il rapper e l’ex fashion blogger hanno iniziato ad uscire insieme nel 2016, grazie all’aiuto di alcuni amici in comune e alla canzone Vorrei ma non posto dove Fedez cita la Ferragni in una strofa. Un colpo di fulmine per entrambi, che oggi sono sposati e genitori di due bambini.

Chiara Ferragni sui social network si è detta felice e grata per quanto è riuscita a realizzare nella sua vita privata. A 34 anni è moglie e madre. Sul lato professionale, invece, The Blonde Salad è sempre più richiesta e apprezzata. L’ultimo progetto è già un grande successo: la Ferragni ha creato una linea per la scuola completa di quaderni, diari, penne e matite.

