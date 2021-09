Elisabetta Canalis conduttrice di Vite da copertina: le sue parole fanno arrabbiare Ciacci e D’Eusanio

Elisabetta Canalis torna in tv. Dal 1 settembre l’ex Velina di Striscia la notizia sarà al timone di Vite da copertina, programma dedicato al mondo del gossip e della cronaca rosa in onda su Tv 8 dal lunedì al venerdì alle 17.30. Una nuova avventura in cui la Canalis crede molto dopo aver trascorso gli ultimi anni della sua vita lontana dal piccolo schermo.

In una recente intervista la soubrette 42enne ha spiegato che il suo intento è quello di svecchiare Vite da copertina, format che va in onda dal 2016. La Canalis ha chiarito che vuole cambiare immagine alla trasmissione e renderla più attuale, più nelle sue corde. Eli non ha menzionato i suoi predecessori ma è chiaro che tra le sue dichiarazioni si nasconde qualche critica.

Prima di Elisabetta Canalis Vite da copertina è stato condotto nella stagione 2018-2019 da Alda D’Eusanio. Successivamente è stato guidato dalla coppia formata da Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegno mentre lo scorso anno ha visto protagonista la giornalista di costume Rosanna Cancellieri.

Alda D’Eusanio e Giovanni Ciacci all’attacco

Alda D’Eusanio e Giovanni Ciacci non hanno particolarmente apprezzato le recenti dichiarazioni di Elisabetta Canalis su Vite da copertina. Dura la reazione della D’Eusanio, lontana da tempo dalla tv italiana dopo la spiacevole avventura al Grande Fratello Vip. Al settimanale Nuovo Tv Alda ha così replicato:

“Cosa ci sia da svecchiare non lo so…Forse la Canalis, ritenendosi più giovane, pensa di essere stata scelta per la sua età e non per la sua bravura. Come se io e la Cancellieri fossimo delle cariatidi! Sinceramente non so cosa abbia fatto la Canalis nel corso della sua carriera. Lei non ha mai condotto, non balla, non canta, non recita: che cosa ha fatto al di là di Striscia la notizia?”

Anche Giovanni Ciacci non è stato molto tenero nei confronti di Elisabetta Canalis:

“Di copertine ne ha avute tante, di vita da copertina ne ha fatta molta, ma mi sembra che abbia presentato ben poco in televisione. Anzi, questo dovrebbe essere il suo primo programma. È stata più sulla cronaca rosa che in tv in questi anni…”

Elisabetta Canalis e il lavoro da conduttrice

In realtà Giovanni Ciacci ha torto: Vite da copertina non è il primo impegno da conduttrice per Elisabetta Canalis. L’ex Velina di Striscia la notizia può vantare nel suo curriculum la conduzione di: Controcampo, Stelle a quattro zampe, Ciro presenta Visitors, Superciro, Le Iene, Festivalbar, Artù, Totale Request Live, MTV TRL Awards 2009, Zelig 1.

Senza dimenticare la partecipazione al Festival di Sanremo 2011 accanto a Gianni Morani, Luca e Paolo e Belen Rodriguez. Vite da copertina arriva a tre anni dall’ultima esperienza nella tv italiana: nel 2018 la Canalis è stata giurata a Sanremo Young di Antonella Clerici.

Gossipetv.com