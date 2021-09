E’ tempo del Porto Cesareo Film Festival

Al via nel Salento il Porto Cesareo Film Festival, realizzato da A-Mare Giovani e co-finanziato dal Piano Azione e Coesione del Dipartimento delle Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Oltre duemila i lavori tra corti, mini corti e documentari giunti da Italia, Messico, India, Filippine, Spagna, Regno Unito, Egitto, Stati Uniti, Iran, Spagna. In finale 10 corti, 6 mini corti e 6 documentari scelti dalla giuria di esperti composta da Edoardo Winspeare, Virginia Panzera, Nicolò Carnimeo, Francesco Del Grosso e Gustavo Caputo. Tre serate di proiezioni, premiazioni ed eventi collaterali, per un festival itinerante lungo le tre torri costiere di Porto Cesareo (Le), torre Lapillo, Chianca e Cesarea per contestualizzare ancora di più l’evento. Direzione artistica della regista Anna Seviroli. Conduttori saranno gli attori Sabrina Martina e Giorgio Consoli.