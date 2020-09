Imaginaction, l’edizione dei record: con il drive-in musicale vinta la sfida del Covid. Premi a Zalone e J-Ax

Non ci sono precedenti di un drive-in come quello allestito all’aeroporto di Forlì per presentare la quarta edizione di Imaginaction, il Festival Internazionale del Videoclip, che si è concluso sabato a Forlì dopo tre serate, dal 27 al 29 agosto, all’insegna di grandi ospiti ed eventi. Una formula originale, pensata e fortemente voluta dagli organizzatori per venire incontro alle esigenze dettate dalla diffusione del Covid-19.

Una sfida vinta, premiata dalla straordinaria risposta da parte del pubblico, e dal plauso del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e Turismo, Dario Franceschini, firmatario del decreto che ha riconosciuto anche al videoclip lo status e i benefici degli altri prodotti della creatività cinematografica e audiovisiva. Il messaggio inviato dal Ministro Franceschini al pubblico presente, è il coronamento di una battaglia a lungo portata avanti dagli stessi organizzatori del Festival.

Parte del ricavato di questa edizione da record andrà a sostegno delle maestranze del settore dello spettacolo, e sarà devoluto in beneficenza al Fondo COVID-19 Sosteniamo la Musica di Music Innovation Hub, sostenuto da Spotify e promosso da FIMI.

Nella serata conclusiva, J-AX ha ricevuto il “Premio Miglior Videoclip Italiano 2020” per il brano “Una voglia assurda”; Checco Zalone è stato inoltre premiato con lo “Special Award Videoclip e Sociale” per i videoclip “Immigrato” e “L’immunità di gregge”, e in collegamento in esclusiva per il Festival, ha salutato il pubblico presente; sono state anche proiettate le immagini ritrovate e mai viste prima dell’opera capolavoro “Con te partirò” di Andrea Bocelli del quale è stato letto uno scritto dedicato al Festival.

Durante il festival si sono esibiti alcuni tra gli artisti più rappresentativi della scena musicale italiana, che hanno riavvolto i propri percorsi artistici attraverso i videoclip che hanno segnato la loro carriera: J-Ax , Edoardo Bennato, Mario Biondi, Gigi D’Alessio, Pierdavide Carone, Leo Gassmann, Marco Masini, Andrea Morricone, Franco Simone, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari; e poi in diretta Fabrizio Moro, Luis Fonsi, Sparks e Travis.

IMAGinACTION è stato realizzato con il contributo del Comune di Forlì, della Regione Emilia Romagna e APT Emilia Romagna.

Media partner dell’evento: Radio Bruno. Sponsor della quarta edizione: BPER Banca, De Stefani SPA, Hera, Global Security Service e Concessionaria Hunday Opel Autoplaya. Per l’allestimento dei truck food nell’area adiacente alla location del festival, si ringraziano le catene forlivesi di takeaway Amburgheria Creativa, Me&LoSushi ed Euroeventi.

