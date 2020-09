Anthony Hopkins e la quarantena: “Dopo 174 giorni forse non sono più così sano di mente”

A marzo suonava il piano con il gatto Niblo sulle gambe che lo ascoltava con affettuoso interesse in un video rassicurante diventato virale, con oltre quattro milioni di visualizzazioni. A distanza di molte settimane, arrivato al 174esimo giorno di quarantena, Anthony Hopkins torna sui social per aggiornare sul suo periodo di isolamento, ironizzando sulla sua sanità mentale. Dopo un silenzio social di oltre tre mesi, l’attore ha pubblicato un breve video che lo ritrae mentre è impegnato a dipingere. “174 giorni di quarantena. Domani 175 giorni di quarantena. E domani, e domani, e domani….” ripete, continuando a stendere pennellate di rosso sulla tela, una sull’altra, e chiudendo con un sorriso da folle. Pochi giorni prima l’attore aveva pubblicato una sua foto con gli occhi sgranati e la frase: “170 giorni di quarantena e penso di essere ancora sano di mente”. Ora il nuovo video, accompagnato dalla frase: “174 giorni, e forse non sono così sano di mente”.

