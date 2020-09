Dopo la morte del cane Tiziano Ferro adotta Jake: “Me lo ha detto Beau”

Dopo la morte del suo cane Beau, un doberman preso circa quattro mesi fa, Tiziano Ferro ha deciso di adottare un altro quadrupede. Il nuovo arrivato si chiama Jake, anche lui un dobermann. A dare la notizia è lo stesso cantante sui suoi canali social ufficiali.

“Ecco come Jake decise da solo che doveva tornare a casa con noi”​, ha scritto Ferro a corredo di un breve video che immortala il suo primo incontro con l’animale in un canile.

Quindi aggiunge un ricordo all’amato cane defunto: “La rabbia e il dolore rimarranno per sempre ma dovevamo dare senso alla scomparsa di Beau, e aiutare un altro angelo”. In conclusione Ferro scrive: “Jake era amico di Beau in canile, ed è un gigante di 8 anni, ferito al corpo e al cuore. Caro Jake, basta canile per te… me lo ha detto Beau”.

La scorsa settimana Beau era morto dopo un intervento veterinario. Il cane era nato con due milze, una delle quali si era deteriorata in maniera irreversibile. Lo stesso cantante ha raccontato ai suoi follower la vicenda vissuta da Beau anche con il fine di sensibilizzare gli utenti a prendersi cura dei cani adottandoli e salvandoli dai canili così da offrire loro una casa e dell’affetto.

A proposito di Beau, Ferro ha raccontato che il cane ha vissuto solo i suoi ultimi quattro mesi fuori da un canile. Quando l’animale è morto lo scorso 27 agosto Tiziano ha condiviso la notizia con queste parole: “Beau non ce l’ha fatta. Il suo cuore si è fermato durante la notte. La nostra gratitudine verso di voi non ha limite, nessun limite davvero. Gli unici quattro mesi della sua vita fuori da un canile, gli ultimi della sua vita ma quanto amore, quanto amore… Adottate un cane adulto, pensateci se potete”.

Tiziano e il marito Victor Allen hanno voluto, con questo gesto concreto, spronare gli amanti degli animali ad interessarsi anche ai cani con più anni alle spalle e non soltanto ai cuccioli.

Biagio Caparezza, ilgiornale.it