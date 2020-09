Al Festival del Cinema di Venezia anche le courtesy boat Riva

Il Gruppo italiano Riva festeggia il cinema tramite le sue imbarcazioni, al centro della scena di molteplici film, mediante un cortometraggio con Pierfrancesco Favino

Il famoso brand, leader nelle imbarcazioni italiane, rende omaggio al grande cinema con il cortometraggio dal titolo: Rive in the movie. Tornerà in scena, non a caso, in vista della Mostra internazionale d’arte cinematografica. E’ un inno al cinema e alla sua meravigliosa potenza, a quella settima arte che l’inconfondibile voce narrante di Pierfrancesco Favino, eleva con buone ragioni a “prima arte”.

Interamente girato in Laguna, tra Piazza San Marco, il ponte di Rialto, il Lido e il Palazzo del Cinema, il cortometraggio di Riva è un viaggio onirico e toccante tra i canali e le meraviglie della città più bella del mondo. Splendida anche la colonna sonora con un omaggio a Nino Rota, il brillante compositore che ha apportato cambiamenti nel rendere indimenticabili tanti film di Fellini e altri capolavori come Il Padrino e Il Gattopardo.

“Celebrare il cinema con le meravigliose barche Riva, protagoniste di tanti film, che hanno fatto conoscere in tutto il mondo lo stile e il primato creativo del Made in Italy: questo è ciò che ci ha ispirati a realizzare Riva in the Movieun intenso cortometraggio con protagonista l’attore italiano più bravo e famoso nel mondo circondato dallo splendore di Venezia”, ha commentato Alberto Galassi, CEO di Ferretti Group.

Le barche Riva, sia quelle iconiche in mogano che quelle contemporanee, sono contemplate sugli schermi di tutto il mondo da un secolo: dai kolossal più affermati ai grandi successi italiani come Mambo, La Baia di Napoli e Il Sorpasso, dalla saga di James Bond ai film d’autore pluripremiati, come La Grande Bellezza , agli action movies come Nikita o Man in Black .Tutto questo è anche raccontato in un illustre libro dallo stesso titolo del film, in uscita in questi giorni: 300 pagine, 39 film con locandine originali, centinaia di splendide immagini di scene e backstage, 77 attrici e 110 attori: questi i numeri di un volume prezioso ed emozionante, da leggere e da guardare.

Per raccontare l’amore focoso e unico tra Riva e il cinema, sarà pronta anche una mostra presso il Gritti Palace, che già ospita la stupefacente Riva Lounge direttamente sul Canal Grande. La mostra commenterà, attraverso immagini straordinarie, i diversi film in cui le barche Riva hanno recitato una mansione fondamentale, talvolta da protagonista, congiuntamente a dive e divi internazionali e non.