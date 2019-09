Selvaggia Roma interviene su Chiofalo: “Mi ha tradita e mi ha messo le mani addosso”

Anche Selvaggia Roma ha voluto dire la sua sul presunto tradimento di Francesco Chiofalo ai danni di Antonella Fiordelisi, raccondando una sua versione dei fatti relativa al periodo in cui frequentava il modello

Nelle ultime ore la vicenda del presunto tradimento di Francesco Chiofalo sta alzando un grosso polverone social. Dopo le versioni dei tre protagonisti principali di questa vicenda, ecco che anche Selvaggia Roma, ex storica di Chiofalo, ha deciso di parlare.

I due hanno partecipato a Temptation Island e oggi la ragazza è voluta intervenire a gamba tesa per raccontare una sua versione dei fatti.

L’influencer ha deciso di parlare a qualche ora di distanza dallo scoppio della questione e anche lei ha scelto i social per dire la sua, attraverso una diretta Instagram dai contenuti molto forti. Selvaggia Roma racconta che Francesco Chiofalo avrebbe conosciuto Aurora Ciorba già quando lei stava ancora insieme al modello, subito dopo la partecipazione a Temptation Island. Nonostante i ripetuti tradimenti, la Roma avrebbe dato una ulteriore possibilità a Chiofalo dopo il programma. Scoperto il tradimento con Aurora, Selvaggia Roma ha quindi lasciato Francesco Chiofalo definitivamente. In questi frangenti convulsi della fine della relazione, la Roma racconta di aver ripreso a vedere il suo ex, motivo per il quale Chiofalo all’epoca l’avrebbe accusata di tradimento. Nel suo racconto su Instagram, Selvaggia Roma fa delle dichiarazioni molto forti contro il suo ex fidanzato Chiofalo, accusandolo di presunti episodi di violenza in più d’una occasione (“Anche a me ha messo le mani addosso”), comportamenti che la Roma avrebbe sempre perdonato.

L’ex fidanzata del modello palestrato ha fatto anche delle storie, dicendosi solidale con Antonella perché conosce quello che la ragazza sta passando in questo momento, visto che quando stava con lui aveva “ un cesto a primavera di corna. ” In queste ore tutti i protagonisti hanno detto la loro e sono apparsi in video per raccontare la loro versione dei fatti, ci saranno ulteriori sviluppi?

