Brad Pitt ha interrotto le riprese del film sulla Formula Uno, supporta scioperi Hollywood

Brad Pitt ha interrotto le riprese di Apex, il film sulla Formula Uno diretto da Joseph Kosinski e prodotto dal sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, in segno di solidarietà agli attori e agli sceneggiatori di Hollywood impegnati nel più grande sciopero del settore cinematografico e televisivo degli ultimi 60 anni. Come riportato da Deadline la troupe, presente negli ultimi due Gran Premi di Silverstone e di Ungheria del Mondiale di Formula Uno 2023, avrebbe dovuto lavorare anche il 30 luglio sulla pista di Spa-Francorchamps in Belgio, ma non ha fatto la sua comparsa in pista su espressa richiesta dell’attore. Il vincitore del premio Oscar ha infatti accettato di concludere le riprese già avviate, ma ha chiesto alla produzione di posticipare quelle pianificate nei prossimi due mesi. L’ApxGP, l’11ª scuderia protagonista della pellicola che annovera tra i co-protagonisti Damson Idris, non ha occupato il circuito belga con box, monoposto in pista nelle pause tra le sessioni della gara e motori rombanti sulla griglia di partenza prima dell’inizio delle selezioni ufficiali. La prossima occasione prevista per le riprese è il Gran Premio di Las Vegas nel mese di novembre.

GLI SCONVOLGIMENTI DELLO SCIOPERO

Il doppio sciopero dei sindacati di attori e sceneggiatori contro l’Alliance of Motion Picture and Television Producers, il sindacato dei produttori di Hollywood, ha causato molteplici sospensioni di riprese e di manifestazioni. Tra le ultime, l’interruzione della promozione di Oppenheimer di Christopher Nolan durante la première di Londra e il posticipo della premiazione degli Emmy Awards, attesi il 18 settembre al Peacock Theater di Los Angeles e spostati nel mese di gennaio.