Johnny Depp è il piratesco Phillip nel trailer del gioco Sea of Dawn (che omaggia Sparrow)

Johnny Depp ha recitato nel trailer di lancio promozionale del nuovo gioco online multigiocatore “Sea of ​​Dawn”, videogame della società cinese di videogame Changyou. È stata l’azienda a volere fortemente il divo, facendolo calare nei panni di un negoziante che indossa il fez.

Lo vediamo in un trailer di quattro minuti e mezzo in cui l’attore – celebre per il suo ruolo di Capitan Jack Sparrow nei film “Pirati dei Caraibi” – interpreta Phillip the Shopkeeper, rendendolo palesemente piratesco. Insomma: il suo personaggio è una chiara citazione di Jack.



Potete guardare il trailer di “Sea of ​​Dawn” con Johnny Depp nei panni di Phillip the Shopkeeper nel video che trovate in fondo a questo articolo.

IL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA DEPP

Il nuovo ruolo di Depp è quello di Phillip the Shopkeeper, un negoziante che si confronterà con uno sventurato esattore (interpretato dall’attore Francisco Rodriguez). Mentre cerca di prenderlo per il naso, Phillip-Depp racconterà incredibili storie in salsa piratesca di giorni passati, trascorsi solcando l’oceano. Il motivo per cui il personaggio di Johnny Depp si trasforma in una Shahrazād piratesca è per distrarre l’esattore, facendolo fesso insomma.



IL TRAILER

Nel trailer sentiamo Johnny Depp dire: “Ho avuto delle avventure”. Lo dice prima di accompagnare in maniera furbesca esattore fuori dalla porta.

Il congedo viene corredato dalle seguenti parole d’addio: “Vedo che il tuo viaggio ti aspetta là fuori, con le maree. Sii coraggioso. Sii audace. E fai una ricca colazione al mattino!”. Tanta ironia, vis comica e talento attoriale caratterizzano questa ennesima prova di Depp. Anche se, mettendo da parte la comicità per un attimo, quelle parole con cui esordisce (“Ho avuto delle avventure”) sembrano avere un doppio significato, volendo intendere anche altro rispetto alle avventure rocambolesche di Sparrow: sembra quasi si riferisca anche alle recenti avventure legali dell’attore, tutt’altro che divertenti…

IL GIOCO MULTIPLAYER “SEA OF ​​DAWN”

Il cortometraggio è stato rilasciato per promuovere il lancio del gioco di ruolo multiplayer “Sea of ​​Dawn” di Changyou.



Si tratta di un videogame a tema nautico ambientato nel XVI secolo, nell’era dei grandi esploratori. Utilizza Unreal Engine di Epic Games per replicare digitalmente coste inesplorate e paesaggi mozzafiato.



Il giocatore deve affrontare navi rivali mentre commercia con altri mercanti. La cosa interessante di questo gioco è che, oltre alla rivalità e al commercio, si approfondiscono culture, misteri esotici e lontani. Si ripassa inoltre un bel po’ di storia e di mitologia.



“Sea of ​​Dawn” è stato lanciato per la prima volta in Cina su piattaforme di tipo mobile e anche su pc. Il lancio negli Stati Uniti in Europa è previsto per la fine del 2022.

LA PRODUZIONE DEL TRAILER

Il trailer di “Sea of ​​Dawn” è stato creato dall’agenzia di entertainment Buddha Jones, con sede a Los Angeles. Il corto è stato girato da David Gil, regista di Quriosity Productions.

Secondo i produttori – come riportato dal magazine statunitense Variety – Depp è stato coinvolto fin da subito nella creazione del personaggio del negoziante del trailer.

Il trailer è stato girato alla fine dell’anno scorso a Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana. Quindi le riprese risalgono a ben prima dell’esito del recente processo per diffamazione intentato da Depp contro la sua ex moglie, Amber Heard.

L’ISPIRAZIONE DEL PERSONAGGIO DI DEPP ARRIVA DA UN SUO DIPINTO

In una clip che mostra il dietro le quinte del trailer, Johnny Depp racconta che il personaggio del negoziante è stato ispirato da un dipinto ad acquarello realizzato da lui stesso.

“Se c’è un’opportunità per l’umorismo, la prendo”, dice l’attore. “Voglio vedere un personaggio che ha la faccia tosta per fare cose che non farei mai”.

DEPP REDUCE DEL PROCESSO

Questa apparizione di Johnny Depp nel trailer di “Sea of ​​Dawn” arriva dopo il tristemente celebre processo durato due mesi, quello relativo alla sua causa per diffamazione contro l’ex moglie Amber Heard.



“In un verdetto del 1° giugno, la giuria ha ritenuto che Heard avesse diffamato Depp alludendo alle accuse di violenza domestica contro di lui in un editoriale del dicembre 2018 e assegnato a Depp 10 milioni di dollari di risarcimento danni”, scrive Todd Spangler su Variety.

Il giornalista americano aggiunge poi una parentesi (letteralmente una parentesi): “(La giuria ha anche ritenuto Depp responsabile per una dichiarazione diffamatoria fatta su Heard dal suo avvocato e le ha assegnato 2 milioni di dollari). Heard ha impugnato la decisione”.



Di seguito potete guardare il trailer di “Sea of ​​Dawn” con Johnny Depp nei panni di Phillip the Shopkeeper.