Film stasera in TV da non perdere lunedì 1 agosto 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 1 agosto, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Will Hunting – Genio ribelle, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Oscar a Robin Williams e alla sceneggiatura per il capolavoro di Gus Van Sant con Matt Damon e Ben Affleck. Un genio allo sbando incontra uno psicologo. La sua vita cambierà per sempre.

Killer Joe, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

William Friedkin dirige un crudo dramma con Matthew McConaughey ed Emile Hirsch. Un ragazzo ingaggia un killer per uccidere la madre e riscuotere i soldi dell’assicurazione.

L’ultimo volo, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Il premio Oscar Marion Cotillard e Guillaume Canet in una toccante avventura ispirata alla vita di Chubby Miller. Sahara francese, 1933.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Caccia al tesoro, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Carlo Vanzina dirige Vincenzo Salemme e Carlo Buccirosso in una commedia di impronta partenopea.

FILM FANTASTICO DA VEDERE STASERA IN TV

Monster Hunter, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Milla Jovovich in un fanta-action tratto dall’omonima serie di videogame. Una squadra dell’esercito americano varca il confine con un’altra dimensione, abitata da crudeli ed enormi creature.

FILM DI AVVENTURA DA VEDERE STASERA IN TV

Il mio vicino è un pirata, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Incredibile avventura, basata sull’omonimo romanzo di Reggie Naus. Il dodicenne Michael e il suo nuovo vicino, il giovane pirata Billy, sfidano il più pericoloso corsaro dei sette mari.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

The Jackal, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Thriller ispirato al romanzo di Frederick Forsyth con Bruce Willis, Richard Gere e Sidney Poitier. La mafia russa assolda un killer per eliminare una potente figura politica americana.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Belle & Sebastien, ore 21:25 su Rai 1

Durante la Seconda guerra mondiale nei pressi di un piccolo villaggio delle Alpi scosso dall’arrivo dei tedeschi.

911, ore 21:20 su Rai 2

La squadra interviene per salvare una sposa al suo stesso matrimonio ed una madre, intrappolata su un balcone.

Report, ore 21:20 su Rai 3

Il programma che ha fatto la storia nell’ambito del giornalismo investigativo in tv con Sigfrido Ranucci.

Zona Bianca, ore 21:20 su Rete 4

Nuovo programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4.

Michelle Impossible, ore 21:20 su Canale 5

Tributo ai 25 anni di carriera di Michelle Hunziker. Con Katia Follesa e Michela Giraud.

Chicago P.D., ore 21:20 su Italia 1

Atwater conosce una ragazza in un bar, Celeste, un’insegnante d’arte per ragazzi a rischio.

Gomorra la serie, ore 21:30 su TV8

Seconda stagione della serie ispirata al libro di Roberto Saviano. La storia della rivalita’ fra due clan di camorra.

Un povero ricco, ore 21:25 su Nove

Quarant’anni, un sacco di soldi ma il terrore di una possibile rovina finanziaria, Eugenio si esercita a vivere senza un quattrino.