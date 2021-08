Coronavirus, botto di contagi tra le star del cinema in Sardegna: “Non risponde al telefono”, la situazione sfugge di mano?

Il focolaio vip, un clamoroso botto e filotto di contagi da coronavirus tra le star del cinema. Una vicenda di cui dà conto Repubblica, una storia che arriva dalla Sardegna, dove – assicura il quotidiano – “nel mirino degli esperti delle Asl ci sono da qualche giorno i festival e le cene, i red carpet e i round table con la stampa. In particolare uno”.

Nel mirino, in particolare, una festa che si è tenuta al resort Forte Village di Cagliari, 50 ettari di vegetazione che si affacciano sulle meravigliose sabbie bianche di Santa Margherita di Pula. In questo contesto, dal 21 al 25 luglio, si è infatti svolto il festival Filming Italy, diretto da Tiziana Rocca, con Harvey Keitel e Claudia Gerini, e Elena Sofia Ricci, che è stata lamadrina dell’evento.

Un evento interamente svolto all’aperto e con un cast di eccezione. Di seguito, alcuni dei nomi che lo hanno animato: Elizabeth Olsen, Heather Graham e Vanessa Hudgens arrivate dagli Usa, e poi Valeria Golino, Valeria Mazza, Claudio Bisio, Sabrina Impacciatore, Paola Cortellesi, Giulia Bevilacqua, Maria Sole Tognazzi, Remo Girone, Daniele Pecci e molti altri.

Un festival svolto teoricamente in sicurezza, una bolla con tamponi obbligatori e presidio sanitario. Ma pare non essere bastato. La Asl Rm 1, spiega sempre Repubblica, ha confermato che uno degli ospiti del festival è risultato positivo pochi giorni dopo il rientro. Ma il contagiato, per ora, non risponde al telefono: “Irraggiungibile da due giorni”, spiegano i dottori. E dunque il tracciamento diventa impossibile, anche se sarebbe fondamentale.

E sembra essere troppo tardi: indiscrezioni riferiscono che crescrebbe il numero dei positivi. L’unica ad aver confermato di essere in quarantena è Sabrina Impacciatore, che però forisce una spiegazione differente: “Sono ancora in attesa di tampone, ma sono in isolamentoil 27 è risultata positiva una persona della troupe sul set del film su cui sto lavorando. Anche i miei colleghi sono in quarantena”, spiega a Repubblica, escludendo collegamenti col Festival.

