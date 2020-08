Rai1, oggi andrà in onda “L’Italia non finisce mai”

La seconda puntata de “L’Italia non finisce mai”, in onda alle 17.15 su Rai1, accompagnerà gli spettatori in un viaggio a Trieste. Si passerà dal sentiero Rilke e Castel Duino alla Val Rosandra, dove il Carso si fa più aspro. Dopo un tuffo ristoratore nell’Isonzo, si affronterà un itinerario nella Riserva Naturale di Dobredò e poi si andrà alla scoperta della Trieste multireligiosa e multiculturale e quella dei grandi armatori vistando Palazzo Revoltella, senza trascurare però un buon caffè triestino. Ma l’Isonzo ha ancora delle bellezze da offrire, la sua foce, un parco naturale ricco di vita e di suggestioni. Un aperitivo nella Grotta Gigante, la più grande d’Europa, chiuderà il nostro percorso della puntata.