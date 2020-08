Lady Gaga e Ariana Grande fanno il pieno di nomination agli Mtv Vma

Lʼedizione 2020 si terrà il 30 agosto a New York

Pioggia di nomination per Lady Gaga e Ariana Grande agli Mtv Vma. Le due artiste sono infatti in pole position con nove candidature. E anche la loro collaborazione “Rain On Me” è in corsa nelle categorie principali di miglior video e migliore canzone dell’anno. A seguire seguono The Weeknd e Billie Eilish con sei nomination a testa. Lo show andrà in onda in diretta il 30 agosto dal Barclays Center di Brooklyn.

Taylor Swift, che ha pubblicato un album a sorpresa la scorsa settimana, gareggerà anche per i video con la sua canzone sul sessismo “The Man“. Ha segnato cinque nomination in totale, mentre Drake, Dua Lipa, J Balvin e Bieber hanno guadagnato quattro nomination a testa.

Il governatore di New York Andrew Cuomo ha dichiarato: “L’evento seguirà tutte le linee guida sulla sicurezza, incluso il pubblico limitato o assente”. Lo spettacolo di quest’anno introduce due nuove categorie che riflettono i tempi attuali della pandemia: il miglior video musicale da casa e la migliore performance durante la quarantena.

Tgcom24